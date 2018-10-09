Bahçeli’den Erdoğan’a: O 5 ismi getirin

Bahçeli konuşmasında, "ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın. ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır" dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Vatanımızda gözü olanlar geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar içine düştükleri durumun ağır faturasına katlanmıştır. Bugüne kadar amaçlarına vasıl olamamışlardır. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası görenler Türkiye’nin ne gerçek dostu ne de müttefikidir. Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir.

Batman’da 8 kahramanımız şehit düştü. Yurdumuzun her köşesi mateme büründü. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınması, özlük haklarının düzeltilmesi tarihi ve milli bir hedeftir. Kahramanlar mahcup kalamaz, yüz üstü bırakılamaz.

Türkiye terörle mücadelesini haklı yollarla sürdürmektedir. Milli bekamızın güvencede kalmasını buna bağlıdır.

Kandil’de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşlarını niye yakalanamaz. Biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. PKK’nın 5 tepe yöneticisinin haklarından gelmek, döktükleri kanın hesabını sormak bugün olmayacaksa ne zaman olacaktır. FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken PKK terör örgütünün yöneticileri neden getirilmesin. Şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin.

Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmasına sessiz kalınırsa vatan çok ciddi belirsizliklerin ortasına düşer. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir bu önemli bir gelişmedir.

“ABD BAŞKANI SORUMSUZ VE ŞUURSUZ TAVRIYLA NİFAK SAÇMAKTADIR”

Hani teröristler Menbiç’i terk edeceklerdi. Açıktan kazılan çukurlar neyin nesidir? ABD, terör örgütü PYD-PKK’ya silah takviyesine devam etmektedir. ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın.

ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır.

KAYIP GAZETECİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini merak etmekteyiz. Türkiye mafya vari yöntemlerin, örtülü operasyonların geçiş güzergahı değil. Suç varsa gereği derhal yapılmalıdır.

“AMAÇ EKONOMİK SURLARI İNFİLAK ETTİRMEK”

Türkiye ekonomisini çökertmeyi hedefliyorlar. Sermaye çevrelerine yıkım emri verdiler. 12’i Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan o gecede kudurmuş gibi üzerimize saldırdılar. Döviz operasyonlarını devreye soktular. Amaç ekonomik surları infilak ettirmek. Tehlike geçmiş değildir. Milli birlik ve dayanışma ruhu direnmeli. Mesele az yedim, çok yedim meselesi değildir. Mesele vatandır, ekonomik bekadır.

“KÖKÜNÜ İNKAR ETMİŞ MAHLUKLARDAN DEĞİLİZ, SİYASETİMİZ MİLLİDİR”

Türkiye’nin küresel abluka ile kan kaybettiği bu ortamda biz de sele kapılıp ekonomik operasyondan medet mi umsaydık. Kökünü inkar etmiş mahluklardan değiliz, siyasetimiz millidir. Duruşumuz nettir.

Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Buna karşılık teklif ve temennilerimizi de paylaştık. Ancak bu ülke hepimizin.

“MCKİNSEY’İN YENİ BİR IMF OLMADIĞINI DA SÖYLEDİK”

McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduktan sonra görüşlere ister uyar ister iade edersiniz. McKinsey’in yeni bir IMF olmadığını da söyledik.

“MCKİNSEY DİYE BİR DERDİMİZ YOKTUR”

Türkiye, kötürüm siyasi dile mahkum değildir. McKinsey diye bir derdimiz yoktur. Durduğumuz yer Türkiye’dir. CHP’si HDP’si gitsinler derdini Cibali Karakolu’na anlatsınlar.

AKŞENER'E SERT SÖZLER

Geçen hafta İP Genel Başkanı'nın sözleri zinicirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır. Bu şahıs, MHP'ye, imal ettiği zehri kusmuştur. Burada dile getireceklerimden oradaki eski ülküdaşlarımız muaftır. Kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse ilk grup toplantısında son derece saldırgan bir tutum sergilemiştir. Saray yancısı, saray paspası, küçük ortak dedi...

İp Parti Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık.

İşin tuhaf yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde füguranların yerini almasıydı. Olan bitenin kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, hangi gaye ile orada toplanmışlardır.

Üsküdar’da hiçbir Türk kadınının heveslenmeyeceği meydan okumalara şahitlik edildi. Bu nasıl şuursuzluktur.

Üsküdar vakasıyla MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiştir.

MHP şehit ocağıdır, yancı ve paspas değildir. MHP, Türkiye’nin son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmayacaktır. Aksini söyleyenler edepsiz ve terbiyesizdir.

Biz kum torbası değiliz. Ayağımıza basanı uyarıyoruz, aklınızı başından alırız.