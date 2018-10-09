CHP'li Başkan: Aday adayıyım

Mart 2019 seçimleri yaklaşıyor. Adaylar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kurultay için verilen imzanın arkasında olduğunu söyleyerek, aday adayı olduğunu açıkladı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Başkan Nuhoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Nuhoğlu, Bağdat Caddesi ve Fikirtepe'deki inşaatların son durumuna değindi, "Kadıköy genelinde inşaatlar durdu" dedi. Nuhoğlu, CHP'de kurultay çağrılarına destek vererek imza vermişti. Nuhoğlu, "İmzamın arkasındayım, aday adayıyım" diye konuştu. Nuhoğlu, adayların ön seçimle belirlenmesi gerektiğini de söyledi.Kadıköy deyince son aylarda, son yıllarda akla ilk gelen hiç kuşkusuz Fikirtepe… Sancılı ve tartışmalı başlayan kentsel dönüşümdeki sıkıntılar devam ediyor. Müteahhitlerle vatandaş arasındaki problemler, çevre sakinlerinin ‘Mağduruz’ şikayetleri gündemden hiç düşmüyor. Peki Fikirtepe’de neler oluyor? Sahiden söylendiği gibi dönüşüm çalışmaları tıkandı mı? Başkan Nuhoğlu’yla Fikirtepe’ye gittik. Kısa bir süre öncesine kadar şantiyeye dönmüş bir mahalle görüntüsünde olan Fikirtepe’de in cin top oynuyordu desem hiç abartılı bir ifade kullanmış sayılmam. Zira tek bir kamyon, tek bir beton mikseri dahi yoktu ve inşaatlarda çalışan kimse de görünmüyordu. Başkan Nuhoğlu, Fikirtepe’deki inşaatların durduğunu anlattı:

‘FİKİRTEPE TIKANDI, BU GİDİŞLE DE AÇILMAZ’

“Fikirtepe tamamen durdu. Fikirtepe kat karşılığı inşaatla çözülemez. İnşaat sözleşmeleri bu ekonomik koşullarda yürümez bir noktaya geldi. Müteahhitler yarım bıraktı gitti. Çok mağdur var. 34 proje başladı, bir kısmı bitti. 25 proje ise hiç başlamadı. Fikirtepe tamamen durdu, bu şekilde giderse açılmaz da. Bir defa bakanlık fiilen çekildi. Sorunun çözülmesi lazım. Bizim zaten yetkimiz yok. Belediyenin dahlinde yapılsın, vatandaş kamuyla muhatap olsun, müteahhit de kamuyla muhatap olsun. Şimdi mahkemeler bunu nasıl çözecek? 5 yıl 10 yıl içinde nasıl çözülecek? Evleri yıkılan vatandaşa ödenecek kiralar da ödenmiyor. Çok ciddi ve büyük bir mağduriyet var. Burası tamamen devre dışı. Kimse ilgilenmiyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var; Boş olan binalara Suriyeliler yerleşiyor, madde bağımlıları yerleşiyor. Polisle beraber müdahale ediyoruz. Terk edilmiş kasaba gibi. Yapılan binalar da bana göre cehennem binaları. Baktığım zaman blok halinde duvar gibi. Tıkandı kaldı. 80 metre yükseklik sınırı var ama kotları, eğimi koyduğun zaman 100 metreye çıkıyor. Bu yapılan binalarda insan faktörü yok. Para olarak görüyorlar. Kentsel dönüşümde Kadıköy’ün tercih edilmesinin nedeni rant. Anormal derecede fiyat artışı var.”

'DÖNÜŞÜM DEPREM ODAKLI DEĞİL RANT ODAKLI’

Başkan Nuhoğlu, dönüşümün deprem odaklı değil rant odaklı yapıldığının altını çizdi: “Dönüşümü niye yapıyoruz sorusunu sormamız lazım. Bu sorunun yanıtının insan olması lazım. Deprem odaklı değil rant odaklı yapılıyor dönüşüm. Fikirtepe 50 bin kişilikse niye 100 bin kişilik dönüşüm yapılıyor. Kadıköy’ün nüfusu 450 binden 700 bine çıkarsa ne olacak? Bunu karşılayacak donatıya sahip mi?”

‘BAĞDAT CADDESİ’NDE 100'E YAKIN DÜKKAN BOŞ’

Başkan Nuhoğlu’yla Fikirtepe’yi gezerken Bağdat Caddesi’ndeki dönüşümü de sordum. Peki Bağdat Caddesi’nde neler oluyor? Geçen yıl peş peşe dükkanların kapandığı haberleri geliyordu. Son durum ne? “Kadıköy genelinde inşaatlar durdu. 2016’da 1000’in üzerinde proje ruhsat aldı. Fakat 2018’de 9 ayda 180 ruhsat verdik. Bıçak gibi kesildi. Şu anda ciddi şekilde dükkanlar kapanıyor. En son 100’e yakın dükkan boştu.”

4.5 YILDA NE YAPTI?

Başkan Nuhoğlu’yla Fikirtepe’den sonra Ekolojik Çocuk Yuvası’nı, Afet Eğitim Parkı’nı ve Alzheimer Merkezi’ni de gezdik. Başkan’a ‘Geçtiğimiz 4.5 yılda ne yaptınız?’ diye sordum o da anlattı…

"Aday adaylığımla birlikte 50 proje geliştirmiştim. Hepsini yaptım. İnsanlarla beraber kolektif bir çalışma içine girebilirseniz düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Karikatür evi yaptım, 7 bin kişi atölye çalışmalarına katıldı. 30 bin kişi ziyaret etti. Tiyatro binası yapıyoruz. Hayvan hastanesi yapıyoruz. Çocuk yuvaları, ekolojik çocuk yuvası, afet eğitim parkı yaptık. Fenerbahçe Parkı’nın içinde 1000 metrekarelik bir permakültür bahçesikurduk. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine destek olma amacıyla açılan etüt merkezlerinden yılda ortalama 3500 çocuk faydalanıyor. Çocuk Sanat Merkezi ile her yıl 3 bin çocuk “Sanata Merhaba” diyor. Okul çağındaki tüm çocuklara ağız diş sağlığı, ağız hijyeni ve beslenme hizmeti ücretsiz veriliyor. Sağlık Polikliniklerinden bir yılda ortalama 50 bin kişi faydalanıyor. 5 yıl içinde Suadiye’de dokuz dükkan dışında 5 tarihi eseri restore ederek Kadıköylülerin hizmetine sunduk. Restore edilerek yeniden Kadıköylülerin kullanımına açılan binalarda Akademi Kadıköy ve Karikatür Evi açtık. Farklı meslek alanlarından serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda odaklı çalışan grupları bir araya getiren ve çalışma alanı sunan “İDEA Kadıköy” hizmete açılalı 1 yıl oldu. Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla açtığımız Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Sosyal Yaşam Merkezi kapsamı ve verdiği hizmet ile kamu kurumu tarafından hizmete açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Parklara yenileri eklendi. Kadıköy’de şu anda 128 park bulunuyor. Kadıköy Belediyesi “Bisiklet Birimi” kuran ilk belediye. Engelli taksi uygulamasını hayata geçiren ilk yerel yönetimiz. Bir yıl içinde altı bin kişi engelli taksi hizmetinden faydalanıyor. Bana göre yaptığım en önemli şey; Belediyeler borçludur inancını yıktım. Belediyenin vatandaşa ya da dışarıya hiç borcu yok. Sadece kamulaştırma borcumuz. Bir tek kişi bile Kadıköy belediyesinden paramı almadım diyemez. Bütçe konusunda hiç sıkıntımız olmadı. Hem borcumuz yok hem de hiçbir belediye bizden fazla yatırım yapmadı."

‘ADAY ADAYIYIM’

Peki başkanlık koltuğundaki 4.5 yılını anlatan Nuhoğlu tekrar aday olmak istiyor mu? “Aday adayıyım. Bir dönem daha devam etmek istiyorum. Kadıköy’ü tam bir sanat kentine dönüştürmek istiyorum. Dünya kenti haline dönüştürmek hedefim. Kadıköylüler kendilerini Paris’te Berlin’de hissetsinler amacım bu. Parti yönetimi karar verecek ama aday adayıyım.”

‘ÖN SEÇİM OLMALI’

Yeniden aday adayı olacağını söyleyen Nuhoğlu’na CHP’nin ön seçim yapıp yapmayacağını da sordum: “Bilgim yok ama olmasını isterim. Doğrusu budur. Takdir yönetimin.”



‘KURULTAY İMZAMIN ARKASINDAYIM’

Gelelim 24 Haziran seçimlerinin ardından ortaya çıkan kurultay tartışmalarına… Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren isimlerden biriydi. Başkan’a ‘Olağanüstü kurultay imzası vermiştiniz. Kılıçdaroğlu’na bayrak mı açtınız?’ diye sordum, işte yanıtı: “Ben o imzayı Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce için vermedim. Partinin kendisinin seçimle ilişkili değerlendirmesini yapmak için imza verdim. İmzamın da arkasındayım. Ben Muharrem İnce’ci de değilim.

‘Toplum bize niye oy vermiyor’u sorgulamamız lazım.”

Sizce niye oy vermiyor?

Toplumun dinamiklerinin gelişmesinin önünü açmak gerekiyor. Gelecek vaad etmelisiniz.

Yani insanlar CHP’de bunu mu göremiyor?

Hiçbir partide bunu göremiyorlar. Parti meclisi en yetkili organ olarak her şeyi belirliyor. Vatandaşın hiç etkisi yok. Tam demokratik bir sistem değil. İnsanların eşit yarışabileceği şartları yaratmıyor siyaset. Bu, tüm partiler için geçerli ve aynı yasadan besleniyor.

CHP’nin İstanbul yarışında stratejisi ne?

CHP istanbul’da iddialı. Yeniden bir süreç ve yöntem belirlenecek. Aday adaylarının kamuoyu önünde yarışması lazım. İstanbul adayının yeni ve geleceği çağrıştırması gerekli. Gelecek duygusunu vermeli. İstanbul’un eski yerleşim alanlarını CHP kazanıyor.

Niye diğer yerlerden oy alamıyorsunuz?

Onların ihtiyaçlarıyla ilgili daha çok çalışmamız lazım. Şimdiye kadar baktığımızdan daha farklı bir bakış açısı geliştirmemiz lazım.

Parti sizi niye aday yapmalı?

Parti meclisi nasıl bir belediye istiyoruz sorusunu sormalı. Kriteri ne? Bu kriter konulmalı. Bu ilçeyi aldığı nokta neresi, getirdiği nokta neresi? Bu kriterin de kamuoyuna açıklanması gerekli. İstenen profilin açıklanması lazım.

Diyelim parti sizi aday yaptı. Kadıköylü sizi niye seçmeli?

Kadıköyle 5 yılı değerlendirmeli. Eğer biz Kadıköylülere faydalı olamıyorsak parti de aday göstermemeli. Bu bir görev, meslek değil. Belediye başkanlığı 2 dönem olmalı. 3 en fazladır. İnsanlar yoruluyor.