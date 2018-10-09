Akşener: AKP konkordato ilan etmiştir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle

-Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk Milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini açıkça ortaya koydu.

Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok. İstanbul’dan aday çıkaracak cesaretin yok.

Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok.

Dolar 1 TL iken veryansın ediyordun. Dolar 6 TL olmuş şimdi mi susuyorsun. Ben seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. San maki Söyleyecek söz bitti. Sanma ki bu cesur yürekler seni affetti ama memleketin daha büyük sorunları var sen geç köşene otur biz memleket meselelerinden bahsedelim

İYİ Parti, Türkiye'yi kısır döngüye mahkum eden bu düzene çomak sokmaya devam edecek. Siyaseti, gerçek gündemiyle yani milletle ve milletin dertleriyle buluşturacağız. Türk siyasetinin, saray tiyatrosu olmasına da, ağız dalaşına dönmesine de müsaade etmeyeceğiz.

Unutmayalım burada rahatça konuşabilelim diye kanını sebil eden ana kuzuları, vatan evlatları var. Onlar analarının kuzuları ama Türk yurdunun da fedaileridir. Onlar şehittir ve şehitler diridir. Allah milletimize sabır versin. Allah devletimize zeval vermesin.Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; Vatan sağ olsun. Ve o kahramanların gözü yaşlı anaları. Siz yalnızca birer ana değil birer ocaksınız. O ocağı tüttürecek düşmanı güldürmeyeceğiz. Herkes bıraksa bile andımız olsun bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz!

"DÜNE KADAR İDAM DİYENLER…"

Düne kadar ‘idam’ diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi 'AF' diyerek yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar, ‘devlete karşı işlenen’ suçları gündeme getirdi.Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar.

Zimmetçiler'i, rüşvetçileri, yağmacıları affedelim diyorlar. Hırsızları, dolandırıcıları, ihale fesatlarını affedelim diyorlar. Şantajcıları affedelim diyorlar.Bunlar yeterince utanç vermiyormuş gibi, Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar. Kuru bir inatla, “tekeden süt sağmaya” çalışıyorlar.Gerekçe olarak da diyorlar ki, kurduğumuz, Cumhurbaşkanlığı sistemi şerefine, bunları affediyoruz. Seçim meydanlarında ‘Bu sistem Türkiye’yi uçuracak’ diyorlardı.

El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye’yi uçuruma sürükledi. Sormak isterim; Bu beceriksizliğin şerefine mi, 50 bin 'torbacıyı' serbest bırakmak istiyorsunuz? Gelecek tepkileri ve eleştirileri iftira ile bastırmak için, ‘Bu cezaları FETÖ’cü hakimler vermişti’ diyorlar."

-Maksat gerçekten FETÖ'cü hakimlerin yarattığı tahribatı gidermek ise yeniden yargılamının önünü açın. Milletin adalete olan güvenini sarsmayın. Kader mahkumu diyerek kolaya kaçmayın.

-Ben yapmadım damat yaptı diyecektir. Kayınpeder ikisini de ortada bıraktı. Şunu bilin istedim artık karşınızda gösteri siyaseti yapacağınız bir muhalefet yoktur. Kutuplaşma siyaseti güdecek bir muhalefet yoktur.

Damat bey aradığı aklı, CIA'yi yapılandıran McKinsey'de bulmuştur. Olmaz dedik sayın Erdoğan'ın önüne ankatler gelmiş olacak ki O da olmaz dedi. Yarın ekonomi daha kötü hale geldiğinde inşallah "Damat beni kandırdı" demez samimiyetimle inanıyorum ki diyecektir.

"ERDOĞAN DAMAT BERAT VE BAHÇELİ'Yİ ORTADA BIRAKTI"

TSK'ya kurulan tuzaktaki kozmik oda olayında, savcılığı Sayın Erdoğan üstlenmişti. Bu ikinci kozmik oda olayının savcılığını ise, Sayın Bahçeli üstlendi. Damat Berat’ın arkasında durdu, göğsünü McKinsey’e siper etti ancak kayın peder ikisini de ortada bıraktı.

Damat Bey’in şifası yok ama lafı çok. McKinsey’e karşı çıkmak, ya cehalet, ya ihanettir” dedi. Şimdi eve gittiğinde kayın babanla konuş, aranızda anlaşın. Ama bil ki, İYİ Parti, vatanseverlerin yuvasıdır. Biz, ihanet nedir bilmeyiz. Cehaleti ise 15 günde çöken programında ara.

-Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. Zamların sebebi sensin. Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için zuldür.

- Ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. O'nun umrunda değil, O'nun tek derdi yerel seçimler. En kötüsünü atlattık dediler, gördük ki 16 yıl öncesine dönmüşüz "benim bu işle ilgim yok" diyerek işin faturasını tüccara kesmeye çalışıyorlar. Sayın Erdoğan ülkeyi yöneten sensin, ekonomiyi bu hale getiren de sensin. Bu sorumluluktan kaçamazsın. Dünya sanal gerçekliği konuşurken ekonomiyi zabıta ile yönetebileceğini düşünmen Türkiye için bir zuldür. YIlın bitmesine daha üç ay var, sayın Erdoğan biz ne yapalım. Seni Belediye Zabıtasına mı şikayet edelim.

-Kriz miriz yok demekle bu iş olmuyor. Gemimizi batırıyorsun gemimizi... Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bizim krizden faydalanacak yandaş sermayemiz yok. Sen dünyalığını tutmuşsun, top atsak yıkılmazsın. Olan bize oluyor bize!

-AKP konkordato ilan ediyor, seçime kadar iflas erteleme istiyor.

"MİLLETE ‘SABIR’ DİYEMEZSİN"

"Yılın bitmesine daha üç ay var. TÜFE yüzde 24,5'i, ÜFE yüzde 46’yı buldu. Sayın Erdoğan, seni belediye zabıtasına mı şikâyet edelim? Elektriğe, doğalgaza her ay zam yapıyorsun. Üstelik emrindeki Anadolu Ajansı’na bu zamları haber yaptırmayarak milletin aklıyla alay ediyorsun.Her şeyin yoluna girmesini, biz senden daha çok istiyoruz. Çünkü bizim, “Krizi fırsata çevirecek” yandaş zenginlerimiz yok. Biz milletiz. Ve olan bize oluyor. Sen dünyalığını tuttun. Top atsak yıkılmazsın.Bize ‘sabır’ diyorsun ama, sen lüksten, şatafattan vazgeçmiyorsun. Süper lüks uçaklarla ilgileniyorsun. Sarayın günlük harcaması 2 trilyonu buluyor. Şunu bir kenara yaz; Sen, bulgur pilavı ve ayranla yetinmedikçe, millete “sabır” diyemezsin."

"BU KAFADA GİDERSENİZ ÜLKEYİ BATIRISINIZ"

"İYİ Parti olarak uyardık, ‘bu kafayla giderseniz ülkeyi batırırsınız’ dedik. “Liderler bir araya gelsin ve bu meseleyi etraflıca konuşalım, çıkış yolu bulalım” dedik. Oralı olan yok. Tekliflerimizi çözüm önerilerimizi milletle paylaştık, “Alın uygulayın” dedik. Oralı olan yok.Ekonomik krizle gerçekten mücadele etmeye niyetin varsa, şu adımları atarak milletimizi ümitlendir, yatırımcılara da güven ver:1- Varlık fonu başkanlığını bırak.2- Damadını, Hazine ve Maliye'nin başından al.3- Yandaşlarınla yaptığın köprü, hastane, hava alanı, otoyol sözleşmelerini masaya yatır ve Türk Lirası’na çevir.4- Liderleri topla ve istişare et.5- Sen ekonomist değilsin, bir bilene danış, gemiyi batırma.Emeklilikte yaşa takılanlar için, Kanun teklifimizi daha önce vermiştik. Geçtiğimiz günlerde de, “Ek Gösterge” kanun teklifimizi verdik. Teklifler yasalaşırsa, kamu personelinin büyük bölümü 3600’den başlayan ve 4800’e kadar çıkan ek göstergelere sahip olacak.Erdoğan kaldıkça Türkiye kaybediyor. Yılmadan bu gerçeği anlatacağız. ‘Kriz büyüsün ki bunlar gitsin’ diye el ovuşturmayacağız. Sebep oldukları krizin külfetini milletimize yüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Yerel seçimlerden başlayarak da, bayrağı devralacağız."

"5 BİN YILLIK TÜRK DEVLETİ SENİN GİTMENLE YIKILMAZ"

"Yöntemlerimiz daima meşru, ilkeli ve ahlaki olacak. İyilikten, doğruluktan, güzellikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar gibi olacaksak, Allah bize nasip etmesin. Bunlar gibi yapacaksak, Allah bize nasip etmesin.Sayın Erdoğan olup biten her şeyin vebali senindir. Atadığın bakanlara ve bürokratlara çatarak kurtulamazsın. Faiz ve enflasyondan Merkez Bankası ve TÜİK’i sorumlu tutacaksan tavsiyemiz şudur, Varlık Fonu'ndaki gibi Merkez Bankası ve TÜİK’in de başına geç. Ağlama.‘AKP biterse Türkiye felakete sürüklenir’ diyor. Ne olur mesela? Dolar 6 lira mı olur? Enflasyon %50’lere mi dayanır? Kasada para kalmaz da, İşsizlik Fonuna mı göz dikeriz? Türkiye göçmen akınına uğrar da milletin rızkını 4 milyon Suriyeliye mi yediririz?Korkma Sayın Erdoğan, 5 bin yıllık Türk devleti senin gitmenle yıkılmaz. Burada İYİ Parti var, burada cesur yürekler var.Düne kadar 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyordu. Şimdi, ‘partimi yaşat ki devlet yaşasın’ diyor. Kendini devlet zanneden bu sakat anlayışın örneği yok. Bu, 14. Lui kafasıdır. 16 yıldır başımıza türlü musibetler açan anlayış, tam da budur."

"YUNAN İŞGALİNDEKİ ADALARIMIZIN TEMİZLENMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR"

Dış politikada devletimizin ciddiyetine ve menfaatine halel getirmeyecek her türlü tasarrufu destekleriz. Süleyman Şah Türbesinin asli yeri olan vatan toprağına nakledilmesi ve Yunan işgali altındaki adalarımızın bir an önce temizlenmesi öncelikli hedeflerimizdir.BOP’çulara ve Avrusyacılara inat, İYİ Parti, Türk’tür, Türkiye'dir."

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