'İsteklerimiz bir kesim için değil tüm kadınlar için'

GERÇEK GÜNDEM - CHP'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Muhtarlar Buluşması'na ilişkin yayınlanan bildiri şöyle:

Kılıçdaroğlu'ndan siyasette 'cinsiyet kotası' çağrısı

"Sevgili Kadınlar,

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

aslında işçi kadınların emeklerinin sömürülmesine dur demek için

başlattığı bir dayanışma hareketidir.

Bu mücadele yarım kalmış bir mücadeledir, tam olarak başarıya ulaşmamıştır;

Eşit işe eşit ücret tüm dünyada

sorun olmaya devam ediyor.

Dolayısıyla neredeyse 200 yıldır sürdürülen bir mücadeledir demek daha doğru olabilir.

Biz kadınlar 8 Mart’ı;

Eşitsizliğe, ayrımcılığa,

sömürüye karşı durmak;

Emeğine, bedenine, yaşamına sahip çıkmak,

Tepkisizliği, boyun eğmişliği aşmak için

el ele, omuz omuza vererek anarız.

8 mart günümüzde bir eğlence, bir indirim günü gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Bugün bize armağan edilmiş gibi

bir algı yaratılıyor.

Bu günün kazanılmasında

türlü mücadeleler, büyük bedeller ödeniyor.

Takvim 8 Mart 1857’yi gösterdiği gün,

daha iyi çalışma koşulu istemiyle

on binlerce dokuma işçisinin

New York’ta yaptığı grev,

polis saldırısına uğramış

ve kapatıldıkları fabrikada çıkan yangın

tam 129 kadın işçinin canına mal olmuştur.

İşte bu yüzden

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

bir eğlence günü değildir,

tam tersi artık tüm kadınların hak arama, seslerini, feryatlarını duyurma günüdür.

Onurlu bir direnişin ve emeğin sembolüdür.

Tam da bugün aslında mücadelenin sesini yükseltmemiz gerekiyor.

Bizler ki,

Anadolu’da kurtuluş mücadelesi vermiş,

Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk tarafından birçok dünya kadınından çok daha önce

siyasal ve sosyal haklarla taçlandırılmış

bir ulusun kadınlarıyız.

Ancak bugün geldiğimiz noktada

Yaşam hakkı dahil

tüm TEMEL İNSAN HAKLARI İÇİN

mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz.

Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz

ve emek sömürüsünün her geçen gün arttığı

bir ülkede yaşıyoruz.

Bugün güvencesiz iş yerlerinde çalıştırılan, hamile kaldığı için işten atılan

ya da farklı kıyafet ile

işine geldiği için ötekileştirilen,

yolda, sokakta, parkta, ulaşım araçlarında,

işyerinde psikolojik tacize

ya da hakarete uğrayan kadınlar için

direnme günüdür.

Bugün tam eşitlik için haykırış günüdür.

Bugün soğuk havaya, yağmura ve çamura aldırış etmeden sebzesini dikmek için

tarlada bostanda çalışan,

Merdiven altı atölyelerde

3 kuruş paraya sağlık güvencesi olmadan

çalışarak güneşe hasret kalan,

Ateşte pişirdiği ekmeği, bayırda topladığı otu, pazarda satmaya çalışan,

Ahırında süt sağan

ağılında kuzu bakan, peynir yapan,

Sırtına bağladığı bebeğiyle

çöpten kağıt, teneke toplayan

emekçi kadınların günüdür.

Bu gün yaşamın her alanında

çalışan, üreten

daha iyi, daha yaşanır bir dünya için

EMEK veren tüm kadınların GÜNÜDÜR.

Biz kadınlar,

İnsanca yaşam ve çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.

Kadına yönelik her türlü şiddet,

cinsiyet ayrımcılığın son bulmasını,

eşit işe eşit ücret talebimizin gerçekleşmesini istiyoruz.

Biz, siyaset dahil her alanda eşitlikçi politikalar istiyoruz.

Kadını iş yaşamında belli sektörlere sıkıştıran cinsiyetçi iş bölümüne

son verilmesini istiyoruz.

Emekten yana bir ekonomi ve istihdam politikasının belirlenmesini istiyoruz.

Sevgili dostlar,

Türkiye’de 2 milyondan fazla kadın

ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Bu demek oluyor ki 2 milyondan fazla kadın

istihdamın içinde yer alıyor ancak

ekonomik özgürlüğe, sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına sahip değil.

Kadınları ücretli istihdama çekecek

ve ücret güvencesi sağlayacak politikalar

geliştirilmesini istiyoruz,

ücretli veya ücretsiz,

kadın emeğinin görünür olmasını ve

değer bulmasını istiyoruz.

Aynı zamanda kadınları istihdamın

dışına iten sorunlara karşı

çözüm üretilmesini istiyoruz.



Sevgili kız kardeşlerim,

Biz çok şey istemiyoruz.

Biz; eşit, adil, insan onuruna yaraşır,

barış içinde yaşayacağımız bir ülke ve bir DÜNYA istiyoruz!

Vermezlerse alacağız!

Bizim kazandığımız haklar

öyle bir günde kazanılmadı.

Ciddi bir direnişin ve

emeğin ürünüdür kazanımlarımız.

Taleplerimiz son derece basit ve insani; daha fazla ötelenmesine razı değiliz.

Kadının insan haklarını istiyoruz, hem de HEMEN ŞİMDİ!

Hayallerimizi ötelemiyoruz. Haklarımızı HEMEN ŞİMDİ İSTİYORUZ.

Artık kadın olduğumuz için ayrımcılığa maruz kalmak, şiddet görmek, öldürülmek, daha az ücrete razı olmak, tüm ev işlerini, çocuk ve yaşlı bakımını tek başımıza üstlenmek istemiyoruz ve bu taleplerimizden ödün vermiyoruz.

İşte tam da bu yüzden

Umudu, Cesareti ve direnişi gündemimizden hiç çıkarmadan dimdik ayakta duracak, taleplerimizin yerine getirilmesi için

daha çok direnecek ve asla pes etmeyeceğiz.

8 Martımız özgürlük eşitlik olsun!

İsteklerimiz bir kesim için değil ayrımsız TÜM kadınlar içindir.

Yaşasın KADIN DAYANIŞMASI,

YAŞASIN 8 MART."