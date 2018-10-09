İnönü Vakfı'ndan Erdoğan'a fotoğraf yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'yi ziyaret eden 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağıyla çekilen fotoğrafını göstererek yönelttiği eleştirilere İnönü Vakfı'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün elinde ABD bayrağı bulunan bir fotoğrafını göstererek, "Elindeki bayrak; dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü" sözlerine yanıt veren İnönü Vakfı, "Bu çarpıtma ve haksızca, vicdansızca suçlama girişimi, siyaset tarihimiz bakımından kara bir leke olarak yer alacaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamada Erdoğan'ın, İnönü'nün elindeki Türk bayrağının fark edilmeyecek bir pozunu seçtiği ve bununla kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre, İnönü Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir siyasi partinin genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve İstiklal Savaşımızın kahraman komutanı merhum İsmet İnönü hakkında, gerçeğin çarpıtılması suretiyle, güncel politik yarar sağlama amaçlı talihsiz bir beyanda bulunmuştur. Şöyle ki merhum İnönü'nün, diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde iki ülke bayraklarını birlikte havaya kaldırdığını gösteren fotoğraf karelerinden, sadece ABD bayrağının görünür olduğu, Türk bayrağının fark edilemediği bir tek kare seçilerek, kamuoyunda yanlış algılar uyandırma amaçlı bir çarpıtmada bulunulmuştur. Aynı zamanda 'Cumhurbaşkanı' sıfatını da taşımakta olan siyasi parti liderinin, siyaset etiğine yakışmayan imalı tanımlamalarla süslenmiş bu tavrı, ülkemiz ve kurumumuz adına son derece üzücüdür. Bu çarpıtma ve haksızca, vicdansızca suçlama girişimi, siyaset tarihimiz bakımından kara bir leke olarak yer alacaktır."