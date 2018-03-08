'AKP erken seçim için çalışma yapacak'

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, iki gün önce, erken seçim iddiasını, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim yok diyorsa zamanında yapılacak demektir” diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Kongre de öne çekilecek

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün bir grup AKP kurmayıyla görüşmesinde, iki konu öncelikli olarak ele alındı: “Parti kongresinin sonbahar beklenmeden yapılması ve erken seçimin partinin lehine olup olmayacağının araştırılması.”

Bazı parti kurmayları, erken seçimin doğru bir tercih olabileceğine ilişkin görüşlerin hızla arttığını, bunun karşılığının olup olmadığının en azından araştırılmasının doğru olacağını dile getirdi.

‘Ekonomideki durağan yapının’, ‘Afrin harekâtıyla toplumda oluşan havanın’, ‘AB’yle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sürecin’ avantaj olabileceği, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Bu toplantıda, ‘Afrin harekâtı’ sürecinde yaşanacak olumsuz gelişmelerin erken seçim sürecinde beklenenin aksine dezavantaja dönüşebileceğini, seçimlerin normal zamanda yapılmasının daha doğru olacağını savunanlar da oldu.

Erdoğan, bu önerileri itiraz etmeden dinledi. Partinin, rutin olarak yaptıkları araştırmalara ilave olarak, erken seçim konusunda bir çalışma yürüteceği belirtildi. Partinin, normal takvime göre sonbaharda yapılması gereken büyük kongresinin bu süre beklenmeden yaz başında yapılmasına da sıcak bakıldığı öğrenildi.

Kongre sürecinin ardından, parti yönetiminin ve kabinenin yenilenmesine de kesin gözüyle bakılıyor.