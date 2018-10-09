Ahmet Hakan: Kayyım atansın

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

TERÖRE BULAŞANIN ADAYLIĞI BAŞTAN ENGELLENSİN!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan şöyle dedi:

“Bu seçimlerde teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz”.

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Teröre bulaşan bir şahsın bir il ya da ilçede belediye başkanlığı yapması tabii ki kabul edilemez.

Ama buna karşı önlem, seçimden sonra değil seçimden önce alınmalıdır.

Teröre bulaştığı yargı kararıyla belli olan şahsın, belediye başkanlığına adaylığı YSK tarafından geçersiz sayılmalı.

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Peki, teröre bulaşmamış kişi aday olursa, seçilirse ve sonra da teröre bulaşırsa ne olacak?

İşte o zaman kayyım atanır!