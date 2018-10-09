Özdil'den bomba İnönü yazısı: Erdoğan çok kızacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, McKinsey krizinin ardından Kızılcahamam Kampında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını göstererek "Bunların hepsi Amerikancı" ifadesini kullanmıştı.

İnönü'yle ilgili sözleri oldukça tepki gördü. Yılmaz Özdil de bugünkü yazısında İsmet İnönü'ye değindi.

İŞTE Yılmaz Özdil'in çok konuşulacak o yazısı

İsmet aslında Kaloforniyalıydı

Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi, 31 Mart gerici ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu'nun karargah subayıydı, Yemen'de vuruştu, Balkan Harbi'nde vuruştu, Çanakkale'de vuruştu, Doğu Cephesi'nde vuruştu, Suriye-Filistin cephesinde vuruştu, milli mücadeleye katıldı, Batı Cephesi komutanı oldu, İnönü savaşlarında vuruştu, Sakarya Savaşı'nda vuruştu, Büyük Taarruz'da vuruştu.

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Asrın liderimizin “bakın görüyorsunuz, elinde Türk bayrağı yok, Amerikan bayrağı sallıyor” dediği İsmet İnönü, işte bu.

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İsmet İnönü genelkurmay başkanıydı. Asrın liderimiz kantin asteğmeniydi.

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İsmet İnönü iki kere gazi oldu, İstiklal Madalyası var. Asrın liderimizin Yahudi cesaret madalyasıyla vahabi kralından aldığı madalyası var.

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İsmet İnönü Kuvayi Milliyeci'ydi, hakkında idam fermanı çıkarıldı, vatan haini şeyhülislam tarafından katli vacip ilan edildi. Asrın liderimiz kendi vatanını sırtından vuran köktendinci suriyelileri Kuvayi Milliye ilan etti.

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İsmet İnönü, Atatürk'ün fikri temelini attığı Köy Enstitüleri'ni kurdu, tarihin gördüğü en aydınlık eğitim kurumuydu. Asrın liderimiz bütün okulları zorla imam hatip yapmaya çalışıyor, o kadar şahane (!) eğitim veriliyor ki, çocuklar deist oldu.

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İsmet İnönü Harika Çocuklar Yasası çıkardı, Suna Kanlar İdil Biretler Fazıl Saylar Bedri Baykamlar Gülsin Onaylar Ateş Parslar Nevbahar Aksoylar ve daha nice muhteşem memleket evlatları yetişti. Asrın liderimizin döneminde, çocuklarımız OECD sonuncu oldu, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın sonuçlarına göre, yabancı dili boşverdik, çocuklarımızın yarısı Türkçe okuduklarını bile anlamıyorlar, aynı eğitimi alan Avrupalı akranlarına göre üç sene geriden geliyorlar, Afrika seviyesinin altına yuvarlandılar.

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İsmet İnönü Tübitak'ın temellerini attı. Asrın liderimiz döneminde Tübitak'ta Tillo evliyalarının kerametleri, hacı robot, ayet okunmuş fasulye, tatlı kelam gibi projeler yapılıyor.

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İsmet İnönü'nün fotoğrafı Türk Lirası'na basıldı. Asrın liderimiz döneminde darphanede feto lirası basıldı.

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İsmet İnönü döneminde Hatay devleti, vilayet olarak Türkiye'ye katıldı. Asrın liderimiz döneminde vatan toprağı terkedildi, Süleyman Şah Türbesi'nin boş sandukaları kamyona yüklendi, kaçıldı.

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İsmet İnönü Lozan'ı imzaladı, 95 senedir kapı gibi duruyor, ilelebet duracak. Asrın liderimiz papa heykelinin önünde Avrupa Birliği Antlaşması imzaladı, fos.

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İsmet İnönü, Lozan'da Türkiye-Suriye sınırını çizdi. Asrın liderimiz döneminde Türkiye-Suriye sınırı kevgir oldu.

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İsmet İnönü, Lozan Antlaşması'yla ada mada vermedi, aksine, Bozcaada'yı Gökçeada'yı aldı. Asrın liderimiz döneminde 17 adamıza Yunan oturdu, tık yok.

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İsmet İnönü'yü Churchill gibi, Stalin gibi, Roosevelt gibi küresel kurtlar kandıramadı. Asrın liderimizi ilkokul mezunu feto kandırdı.

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İsmet İnönü Harp Akademisi dahil, daima sınıf birincisiydi. Asrın liderimizin diploması pürüzlü.

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İsmet İnönü eğitime doymazdı, Cumhurbaşkanı olduktan sonra profesörlerden fizik dersi aldı, kimya dersi aldı, Çankaya Köşkü'nün bir odasını laboratuvar haline getirdi, deneyler yaptı. Asrın liderimiz “neden zorunlu fizik dersi, zorunlu kimya dersi tartışılmıyor da, din dersi tartışılıyor?” diyor.

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İsmet İnönü'nün sekiz binden fazla kitap bulunan kütüphanesi vardı. Asrın liderimiz “kitap okumaya vakit bulamıyorum, arkadaşlarım sağolsun bana kitap özeti getiriyor” diyor.

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İsmet İnönü akıcı Fransızca biliyordu, İngilizce biliyordu, bu lisanlardaki kitapları orijinallerinden okuyordu. Asrın liderimiz van münüts.

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İsmet İnönü, eşine düğün hediyesi olarak piyano aldı, kızına piyano aldı, kendisi 50 yaşından sonra viyolonsel çalmayı öğrendi. Asrın liderimiz hak getire.

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İsmet İnönü her cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dinlemeye giderdi, 1964'te suikast girişimine uğradığı gece bile aksatmadı, konsere gitti, gerçek manada tiyatroseverdi. Asrın liderimizin senfoniyle menfoniyle alakası yok, tiyatroculara gıcık oluyor, baleyi belden aşağı buluyor.

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İsmet İnönü tenis oynardı, golf oynardı, plaja eşiyle birlikte giderdi, askılı mayosuyla, halkla birlikte yüzerdi, Kasımpaşaspor'a kulüp armasında Türk Bayrağı taşıma onurunu İsmet İnönü verdi. Kasımpaşalı asrın liderimiz döneminde milli takımın kırmızı-beyaz forması bile turkuaz yapıldı.

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İsmet İnönü ata çok iyi binerdi, at yarışları seyretmeyi severdi, 1930'da sahibi olduğu Olgo isimli atıyla Gazi Koşusu'nu kazandı. Asrın liderimiz attan düştü, Gazi Koşularına gitmiyor.

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İsmet İnönü namaz kılardı, oruç tutardı, Çankaya Merkezi Camisi'ni yaptırdı, yatağının başucunda “Allah'ın dediği olur” yazıyordu, din istismarına yolaçmamak için bunların haber yapılmasına asla izin vermiyordu. Asrın liderimiz cami kapısında basına konuşuyor, musalla başında nutuk atıyor.

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İsmet İnönü evindeki tamiratın parasını bile kendi cebinden öderdi, sıvacıya su tesisatçısına ameleye kendi maaşından ödediği parayı kuruşu kuruşuna not ederdi, evine aldığı kömürün parasını kendi cebinden öderdi, hastalanıp doktora gittiği zaman “ben milli şefim, başbakanım, cumhurbaşkanıyım” filan demezdi, kendi cebinden öderdi. Asrın liderimiz 1.150 küsur odalı saray yaptırdı.

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İsmet İnönü cumhurbaşkanıyken, oğlu Erdal üniversite okuyordu, otomobil almak istedi. İsmet oğluna mektup yazdı. “Sana ‘olmaz' dediğim zaman ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin ama, yeni otomobiller pahalı, eski bir otomobil bul, sabrın artar” dedi. Erdal ikinci el, 45 bin kilometrede bir otomobil aldı, motoru arızalıydı, tamir ettirdi. Öbür oğlu Ömer de üniversitedeydi, mektup yazdı, “en basit hayat tarzıyla yaşıyorum ama, paranın iki ucunu biraraya getiremiyorum” diye yakındı. İsmet oğluna cevap yazdı. “Bütün hayatın boyunca iki ucunu biraraya getirmeye çalışacaksın, hayat mücadelesi bu, sıkıntıları eğlenceli bir şey gibi almaya çalış” dedi. Asrın liderimiz dört milyar liraya yakın örtülü ödenek kullanıyor.

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İsmet İnönü eşiyle bezik, arkadaşlarıyla briç, Atatürk ve konuk devlet adamlarıyla bilardo oynuyordu, satranç tutkunuydu. Asrın liderimiz millet kıraathanesi açıp avanta kek dağıtacağını açıkladı.

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İsmet İnönü her akşam yemeğinde iki tek atardı, rakı içerdi, votka severdi, bazen yemekten önce viski yudumlardı. Asrın liderimiz “milli içkimiz ayrandır” filan diyor ama, ejder meyveli smoothie içiyor.

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İsmet İnönü yabancı konuklardan hediye olarak sadece kitap kabul ediyordu. Asrın liderimiz 500 milyon dolarlık uçağa “Katar emirinin hediyesi” diyor.

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İsmet İnönü, demokrasi için, parlamenter rejim için kendi mutlak iktidarından kendi isteğiyle vazgeçen dünya tarihindeki ilk ve tek liderdir. Asrın liderimiz rejimi değiştirdi, tek adam oldu.

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İsmet İnönü'nün damadı gazeteciydi, karşıdevrimciler tarafından hapse atıldı. Damadını ziyaret etmek için cezaevine gitti, görüştürmediler. Not yazdı, damadına gönderdi. “Evladım, görmek için geldim, göremedim, yarın gene gelirim, acele ihtiyacın neyedir, nasılsın, metanetine güvenirim şerefli evladım, İsmet İnönü” dedi. Damadı bir kağıdın arkasına not yazdı, kayınpederine geri gönderdi. “En ufak üzüntüm yok, benim için üzülürseniz üzülürüm, bir tek ricam var, kimseye benimle alakalı tek kelime konuşmayın, ne olur ne baskı yapın, ne baskı kabul edin, ellerinizden öperim, Metin” diye yazdı. Damadı hapisteyken, kızı doğum yaptı, İsmet İnönü'nün torunu, damadı tutukluyken dünyaya geldi. Buna rağmen demokratik duruşunu bozmadı, “ömrüm boyunca adalete siyaset karışmasın diye çalıştım, devrimlerin en şiddetli dönemlerinde bile adalete karışmadık” dedi.

Asrın liderimiz, damadını bakan yaptı, ekonominin hazinenin maliyenin başına koydu, asrın liderimizin damadı bismillah ilk iş gitti Amerikalı McKinsey'i getirdi.

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McKinsey meselesi üç günde boka sardı…

Asrın liderimiz mevzuyu evirdi çevirdi, İsmet İnönü'ye bağladı, iki kareden oluşan fotoğrafın sadece tek karesini göstererek, “bakın elinde Türk bayrağı yok, Amerikan bayrağı sallıyor” filan dedi.

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İşte bu nedenle “tarihimizin iki karesini birden” yazayım dedim.

Sırf İsmet İnönü'yü yazsak, olmaz.

Sırf asrın liderimizi yazsak, eksik kalır.

Gerçekleri görebilmek için resmin tamamını görmek lazım!

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