'Son Cumhurbaşkanı, ikinci Cumhurbaşkanına saldırıyor!'

Cumhuriyet / Mahmut Ilıcalı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yaşanan ekonomik krize ilişkin ağır gündemi değiştirmek amacıyla İsmet İnönü ve CHP’ye saldırarak bilinçli bir kampanya yürüttüğünü ifade etti. Ana akım medyaya da tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun “Ülkenin son Cumhurbaşkanı, ikinci Cumhurbaşkanı’na saldırıyor. Bu ayıp” dediği öğrenildi.

CHP ’de yerel seçimlerde yönelik çalışmalar dünkü MYK toplantısında ele alındı. Edinilen bilgiye göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yerel yönetim stratejisinin açıklanacağı 12 Ekim’deki toplantıda bazı adayların açıklanması yönünde hazırlık yapılırken, bu konuda sürecin daha sonraya bırakılması görüşü öne çıktı. CHP ’de üzerinde uzlaşılan ve kesinleşen adayların henüz aday adaylığı için resmi başvuru tarihi olan 19 Ekim bitmeden yapılmasının uygun olmayacağı kaydedildi. Bu kapsamda 19 Ekim’den sonra parti meclisi toplantısının yapılması ve MYK’ye bu konuda bir yetki verilmesi tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 12 Ekim’de açıklayacağı strateji belgesinin ardından parti içinde yerel seçimlerde aday belirleme yöntemlerine yönelik de çalışmaların yapılacağı belirtiliyor. CHP’nin yerel seçimler için ittifak içerisinde olduğuna yönelik bir algının kurgulandığı, partinin her fırsatta gündeminde ittifak olmadığı vurgusu yapması gerektiği belirtildi.

BİLİNÇLİ BİR KAMPANYA

MYK toplantısında ağırlıklı olarak ekonomik kriz ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmet İnönü ve CHP’ye yönelik açıklamaları da ele alındı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklamalarını “bilinçli bir kampanya” olarak tanımlarken Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz gündemini değiştirmek için CHP’ye saldırdığı değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun “Ülkenin son Cumhurbaşkanı, ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı’na saldırıyor. Bu çok ayıp” dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun İnönü konusunda bazı ana akım gazetelerde yayımlanan haber ve fotoğraflara da tepki gösterdiği ve “Büyük bir hayal kırıklığına uğradım” dediği belirtildi.