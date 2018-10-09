Mustafa Tuna Ankara'ya aday olacak mı?

AKP'nin 'Demir yorgunluğu' operasyonunda Melih Gökçek yerine getirilen Mustafa Tuna'nın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğurlu'nun sorularını yanıtladı. Tuna, Uğurlu'nun "Ankara için yeniden aday mısınız? sorusuna şöyle yanıt verdi;

Aday olunmaz aday gösterilir. Aslında doğrusu budur. Aday adayı olabilirsiniz. Çünkü aday adayı olmak başka bir şey, aday olmak başka bir şeydir. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz bana hangi görevi layık görürse ben onu en iyi şekilde yapmaya çalışırım.Ne milletvekilliğinde ne Sincan'daki belediye başkanlığında ben görev istemedim. Görevler bana verildi. Benim işim bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bütün partiler seçim çevrelerinde kazanabilecek adayları aday gösterirler.Önümüzde 6 aylık bir süreç var. Alt geçitlerimizi yeniliyoruz yenilemeye devam edeceğiz. Biz her zaman önümüze bakıyoruz. Biz projelerimizi söylemeyiz. Yaptıktan sonra ortaya çıkıyor. Lafla peynir gemisi yürümez.