CHP'de aday trafiği: İşte İstanbul için konuşulan isimler

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için siyasi partilerin anket ve eğilim yoklamaları devam ederken kulislerde hergün yeni isimler ortaya atılıyor.

Leyla Kılıç/ CUMHURİYET- Gürsel Tekin, Akif Hamzeçebi, Dursun Çiçek, eski İTÜ Rektörü Muhammed Şahin ve Abdüllatif Şener’in ardından CHP parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın isminin de İstanbul için geçtiği öğrenildi.

Ataşehir için Erol Dolu, Dr. Oktay Ocal ve Sami Kumser, Avcılar’da eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk Özdündar, Maltepe’de Ömer Lütfi Somon, Esenyurt’ta Kurban Aslan ve Kağıthane için İl Yöneticisi Saniye Yurdakul’un isimleri aday adayları olarak parti kulislerinde konuşuluyor.

Öte yandan Fatih için ismi geçen Yusuf Yetişgin’in AKP’li eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la olan fotoğraflarının CHP parti örgütünde tepki ile karşılandığı öğrenildi. Beşiktaş için Ece Toprak ve Beyoğlu’nda aday gösterileceği söylenen yazar, oyuncu ve hekim Ercan Kesal’ın aday olmayacağı öğrenildi.