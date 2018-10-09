İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' kriteri

İYİ Parti yerel seçimler için aday ve ittifak stratejisini belirledi.

SELDA GÜNEYSU - CUMHURİYET / İYİ Parti'de, “hiçbir siyasi partiyle ittifak yapılmayacağı” ileri sürülürken, parti yönetimi “Halk ve hak için çalışacak aday” sloganıyla adaylarını belirleyecek.

CHP’nin 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı olarak Mansur Yavaş’ı gösterdiği ve Yavaş’ın “toplumun her kesiminden oy aldığı” vurgulanırken, adayların “milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü” çizgide olacak adaylar olacağına da dikkat çekiliyor.

Ancak İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi adaylık ile ilgili kırmızı çizgisini de “milliyetçilik”ten öte “vatanseverlik” üzerine kuracak. Genel başkan Meral Akşener 27 Ekim’de yerel seçim kampanyasını başlatacak.

İYİ Parti, “İYİLİK Kervanı” adı altında, genel idare kurulu üyeleri, milletvekilleri ve kurucular kurulu üyelerinden oluşan heyetler görevlendirerek, il il sahaya inmişti. Kervanın bugüne değin 56 il ziyaretini tamamlarken ikinci tur gezilerine ise kasım ayında başlayacağı ifade ediliyor. Heyetlerin saha çalışmaları da il il raporlanıyor.