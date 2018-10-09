CHP Gençlik Kolları'ndan, Hürriyet'in İnönü manşetine tepki

CHP Gençlik Kolları, Hürriyet gazetesinin İsmet İnönü ile ilgili attığı manşete tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mc Kinsey krizinin ardından Kızılcahamam Kampında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir fotoğrafını göstererek "Bunların hepsi Amerikancı" ifadesini kullanması üzerine sosyal medyada fotoğrafın gerçeği hızla yayıldı.

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğrafa tepkiler gelirken, Hürriyet'in sayfalarına taşıdığı habere attığı manşette tepki çekti.

CHP Gençlik Kolları, Ankara'da Hürriyet Gazetesi önünde, gazetenin İsmet İnönü ile ilgili attığı manşete tepki göstererek bir basın açıklaması yaptı.

CHP Gençlik Kolları'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Değerli arkadaşlar, basın emekçileri

Bugün, aylar önce milyonlarca Amerikan dolarıyla önünde bulunduğumuz Hürriyet’i satın alan Demirören patronculuğunu protesto etmeye geldik. Bu sabah, logosunun yanında Atatürk ve Türk Bayrağını bulunduran Hürriyet Gazetesi, Saraydaki şahsın sözleriyle Atatürk’ün silah arkadaşı, eski başbakanımız ve genel başkanımız İsmet İnönü’yü hedef almıştır.

Bu memleketin kuruluşu ve kurtuluşu için canı pahasına mücadele eden bir devlet büyüğümüzü, 2.Dünya Savaşı’na bizi sokmayarak sadece canımızı değil memleketimizin istikbalini de kurtaran İsmet İnönü’yü “kukla” diye haberleştirmek bu memlekette kimsenin haddi değildir.

Eğer Hürriyet Gazetesi’nin patronu olan isimlerin gerçek kuklaları arama niyeti varsa biz tarihi önlerine sereriz.

Manşete aldıkları o bayrağın önünde secde edenleri hala yaşarken haberleştirmek isterlerse AKP’nin kapısını çalabilirler.

Eğer ABD’den nasıl medet umulur kısmını yazmak isterlerse AKP’nin McKinsey hayranı bakanlarıyla röportaj yapabilirler.

ABD’nin bölgedeki en yakın dostu kimdir diye arıyorlarsa onları hala Adana’da, Kürecik’te tutan; meclise girdikleri ilk sene 2003’te Irak işgalinde aktör olmak isteyen AKP’nin kapısını çalabilirler.

Burası hala bir gazete. Dünyada nerede, ne yazılıyora da bakıyordur. Eğer İngilizce bilen bir yazarı içeride bıraktıysanız biraz araştırsın.

Irak İşgali’nde milyonlarca komşumuzu öldüren ABD askerleri için Wall Street Journal’a “kahraman genç kadın ve erkeklerinizin anavatanlarına en az kayıpla dönmesi için dua ediyoruz” diye kim yazmıştır?

Manşete elinde İsmet İnönü fotoğrafıyla koyduğunuz Saraylı olabilir mi?

Memleketin kurucusunun resmini taşıdığınız bu gazetede, memleket gerçeklerini konuşmak zorundasınız. Esas kukla, esas ABD sevicileri bu zihniyetin kendisidir. 12 Eylül’den çıkışı IMF’de, ağır sözleşmeli Dünya Bankası fonlarında bulan bu memleket düşmanı zihniyet yıllardır kukla tiyatrosu oynamaktadır.

Ülkedeki tarıma dayalı tüm kamu iştirakleri 80’den bu yana Amerika’ya ve onun mali kurumlarına peşkeş çeken bir zihniyet, bize eline aldığı bir fotoğrafla iftira atamaz.

Bizim geleneğimiz ve geçmişimiz, o satılan ya da ortadan kaldırılan kamu iştirakleridir. Onları kuranlardır.

Bizim geleneğimiz sadece bu memlekette ve bu memleket için üretmektedir.

Bizim geçmişimiz, onların secde ettiği kurtuluş umutları 6.Filoyu Dolmabahçe’de yok sayanlardır.

Bizim geçmişimiz Cumhuriyettir, yurtseverliktir, bağımsız memlekettir.

Ve son sözümüz hala gazete demek zorunda kaldığımız Hürriyet’e olacak.

Özgürlük yani hürriyet, patronlardan çok daha güçlüdür.

Saraydan çok daha güçlüdür.