CHP'li Eren Erdem'den sürpriz karar

CHP'nin tutuklu PM Üyesi Eren Erdem'in İstanbul Küçük Çekmece Belediye Başkan Aday Adayı olacağı öğrenildi.

HALK TV'de Tuba Emlek'in sunduğu Mercek adlı programda konuşan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "100 günden fazladır cezaevinde tutulan Eren, aday olmak için partimize başvuracak" dedi.

Küçük Çekmece'de Burçin Baykal ile Oruç Oymak'ın aday adaylığını açıkladığını belirten Yarkadaş, "Eren Erdem, başvuru için hazırlık yapıyor. Bu partimiz için de izleyicilerimiz için de sürpriz bir karar oldu" diye konuştu.