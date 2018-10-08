CHP'li vekil İBB adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olduğunu duyurdu.

CHP'li Mahmut Tanal'ın adaylık açıklaması şöyle:

"Ey İstanbullular !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talibim.

İstanbul şehrini marka yapacağım. Nasıl bugüne kadar Ülkem için çalıştıysam aynı şekilde İstanbul için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım.

SÖZ VERİYORUM.

#SaygıylaSevgiyle #İstanbul"

Mahmut Tanal