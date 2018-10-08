CHP'li Gürer: Şartlı eğitim yardımı artırılmalıdır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz yaşayan ailelerin çocukları için devlet tarafından verilen maddi yardımları, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şartlı eğitim kapsamında bu yıl Mayıs ayına kadar öğrenci velilerine 297 milyon 650 bin 950 lira yardım yapıldığını açıkladı.

CHP Milletvekili Gürer ise çocukların yaş ve cinsiyetine göre 35 TL ile 60 TL arasında verilen şartı eğitim yardımlarının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, bu yardımların günümüz şartlarına göre artırılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maddi zorlu çeken ailelerin okula devam eden çocuklarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla verdiği yazılı soru önergesinde, 22017-2018 eğitim öğretim yılına kadar MEB'in şartlı eğitim yardımı uygulamasında kaç öğrenci ne kadar yardım almıştır? Şartlı eğitim yardımı uygulamasının kriterleri nelerdir? Kişi başı yardım miktarı ne kadardır? Yardım alan ailelerin illere göre dağılımı nedir?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Eğitim Bakı Ziya Selçuk, Şartlı eğitim yardımlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapıldığı belirterek, 2018 yılında mayıs ayına kadar ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci annelerine 297.650.950 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMIYLA SİMİT AYRAN BİLE ALINAMIYOR

Gürer, Maddi sıkıntı yaşayan ailelerinin çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için ödenen şartı eğitim yardımlarının yetersiz olduğunu belirtti. İlköğretim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere 35 TL ile 60 TL arasında değişen miktarda aylık ödeme yapıldığını ifade eden Gürer, “Ülkemizde ekonomik sıkıntı nedeniyle binlerce veli ciddi sorunlar yaşamaktadır. Günümüzde, bir öğrencinin okul masrafı geçtiğimiz yılın neredeyse iki katına çıkmıştır. Kırtasiye, çanta, okul forması, servis ücretleri dar gelirli velileri kara kara düşündürmektedir. 6 milyon insanımızın işsiz olduğu Türkiye’de asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan bir veliye aylık olarak verilen 35 TL ile çocuğunun okul ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Günlük bir simit ve bir ayran bile alınamayan bu miktarın, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve en azından okul ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.