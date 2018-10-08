CHP ‘Adana Büyükşehir’i kazanmakta kararlı

ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Danışma Kurulu toplantısına Adana Büyükşehir Belediyesini CHP’li yapma kararlığı damgasını vurdu. İl Başkanı Av. Emrah Kozay, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, birleşerek, büyüyerek, hep birlikte çok çalışarak Büyükşehir Belediyesini kazanacağız” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da “Adana Büyükşehir Belediyesi yeniden sosyal demokratların kalesi olacak. Adana’nın bunu başaracağını biliyoruz” diye konuştu.

YEREL SEÇİM SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

CHP Adana İl Danışma Kurulu toplantısı 24 Haziran seçimleri ile yerel seçim sürecinin değerlendirilmesi gündemiyle Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile il danışma kurulu toplantısına Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, il yöneticileri, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile partililer katıldı.

“BAŞARI BİRLİK-BERABERLİK RUHUYLA GELECEK”

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Av. Emrah Kozay, 24 Haziranda iktidar partisinin yüzde 7 oranında oy ve 1 Kasım seçimlerine oranla 22 milletvekili kaybettiğine dikkati çekti. Yerel seçimler için bu sonuçların çok önemli olduğunun altını çizen Av. Kozay, 24 Haziran öncesindeki birlik ve beraberlik ruhuyla yerel seçimlerde başarının geleceğini kaydetti. Av.Kozay, “Birlik, beraberlik ruhunu yeniden tesis etmeli, sevgi ve barış dilini geliştirmeliyiz. Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi; Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sözde değil özde bir olalım” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİRİ KAZANMAK İÇİN TÜM KOŞULLAR UYGUN DURUMDA”

Adana Büyükşehir Belediyesini kazanmak için tüm koşulların uygun olduğunu dile getiren Av. Kozay, “Doğru, planlı bir çalışma yöntemiyle, 24 haziran öncesindeki birliktelik ruhunu da güçlendirip, büyükşehiri çok rahat bir şekilde kazanacağız” şeklinde konuştu.

“SEÇİM ÇALIŞMASININ TEMELİNİ MAHALLE DİNAMİKLERİ OLUŞTURACAK”

İl Örgütü olarak söylemleri eylemlere dönüştüreceklerinin altını çizen Av. Kozay, seçim sürecinde klasik seçim çalışmalarının dışında bir yöntemi yaşama geçireceklerini söyledi. Av.Kozay, “Yöresel özellikleri dikkate alarak, mahalle dinamiklerini temel alan ve ‘altın dokunuş’ diye adlandırdığımız bir yöntemle çalışacağız. 31 Martta Büyükşehiri kazanarak Adana’nın kaderini değiştireceğiz. Kendimize inanıyoruz ve çalışıyoruz. Kişisel kaygıları bir kenara bırakıp, yürek yüreğe vererek kazanacağız, biz kazanacağız, hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“YEDİ BAKAN DEĞİŞTİ AMA ZİHNİYET HİÇ DEĞİŞMEDİ”

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise ülke ekonominin çökme sürecinin eğitim sistemindeki çöküşe dayalı olduğunu ifade etti. 16 yıllık AKP iktidarı döneminde iktidarda olan AKP’nin yedinci kez milli eğitim bakanını değiştirdiğini anımsatan Kaya, zihniyetin ise hiç bir zaman değişmediğini belirtti.

Kaya, “Şimdi de özel okul sahibi bir bakanı getirdiler. Sağlık bakanı özel hastaneleri olan bir bakan. Kültür ve turizm bakanı da 5 ve 7 yıldızlı otelleri olan bir bakan. Milli eğitimde cumhuriyeti yıkma projesini Atatürk cumhuriyetini savunanlar muhafazakarlarından mütedeyyinlere, milliyetçisinden ulusalcısına kadar uzanan kesimler fark eder diye Ziya Selçuk’u getirdi” dedi.

“ADANA YENİDEN SOSYAL DEMOKRATLARIN KALESİ OLACAK”

Yerel seçimlerde sadece parti üyeleriyle yapılacak çalışmaların yeterli olmadığının altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Toplumun tüm kesimlerinin, cumhuriyeti koruma sevdası olanların, birlikte ve eşit koşullarda yaşamı savunanların birlikte bir mücadelesine ihtiyaç var. Biz Cumhuriyetin temellerini kuranları unutmadık, unutmadığımız gibi cumhuriyeti temelden yıkmak isteyenlerle kol kola girenleri de unutmadık, unutmayacağız. Dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi yeniden sosyal demokratların kalesi olacak. İstanbul’daki saltanatı yeniden yıkacağız. Ankara yeniden Cumhuriyetin ve yerel yönetimlerin başkenti olacak” diye konuştu.

Toplantıda söz alan danışma kurulu üyeleri de CHP’nin Adana Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacağına olan inançlarını dile getirerek, seçim süreciyle ilgili önerilerini ve görüşlerini aktardılar.