CHP'den Hak-İş'e ziyaret

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Ekonomi Masası, Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyaret edecek.

Saat 11.00’de gerçekleşecek görüşmenin, ekonomik krizin Türkiye genelindeki etkileri ile ilgili CHP Denetmenleri Başkanlığında görevlendirilen heyetlerin hazırladığı bölgesel raporlar hakkında bilgileri paylaşmak ve HAK-İŞ Konfederasyonu’nun ekonomik krizle ile ilgili görüşlerini almak üzerine şekillendirildiği belirtildi.

HAK-İŞ’i ziyaret edecek CHP Ekonomi Masası, şu isimlerden oluşuyor:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Antalya Milletvekili PM Üyesi Çetin Osman Budak”