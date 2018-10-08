CHP'li Dibek'ten adaylık açıklaması

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin adayları merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Kırklareli eski Milletvekili Av. Turgut Dibek, hakkındaki adaylık iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Dibek'in açıklaması şöyle;

"Kırklareli Belediye Başkanlığı Adaylığıyla ilgili şahsıma yöneltilen sorulara genel bir cevap vermek, hemşerilerimin haklı meraklarını gidermek amacıyla bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmekteyim.

Sevgili dostlarım;

52 senelik hayatımın hukuk fakültesi ve milletvekilliği dönemim hariç, her dönemi, bildiğiniz gibi bu güzel şehirde geçti. Burada doğdum, burada okula gittim. Kırklareli bana vatan sevgisini, daha iyi bir hayatı hak ettiğimizi öğretti. Ben bu şehirde Atatürk sevgisini, adil olmayı, hakkaniyetli olmayı, dürüst olmayı öğrendim. Milletvekilliği görevim sona erdiğinde de, çocuklarım eğitimleri için Ankara’da yaşamalarına rağmen, doğduğum, büyüdüğüm ve beni yaşatan topraklarıma geri dönmekte bir dakika bile tereddüt etmedim.

Burada evlendim, buralı bir eşim oldu; çocuklarım Kırklareli’nde doğdular. Kırklareli beni ne kadar besleyip büyüttüyse, ikinci ailem CHP de bir o kadar besledi ve yetiştirdi. Kırklareli li olmak kadar CHP li olmak da her zaman gurur verdi, her ikisi de hayatım boyunca başım dik olarak gezmemi sağladılar.

25 yaşımdan beri partimin verdiği her görevi yerine getirdim. İlçe başkanlığı, İl başkanlığı , 2 dönem CHP Kırklareli milletvekilliği, PM, MYK üyelikleri görevlerinde bulundum. Bulunduğum her görevde Kırklareli ve hemşerilerimin dertleri, sorunları en önemli önceliğim oldu.

Bugün de hala böyledir.

TBMM de bulunduğum süre içinde Meclis kürsüsünde ve televizyon ekranlarında yüzlerce kez sizlerin sesi olmaya çalıştım. Gerek soru önergeleri ile gerekse kürsüdeki konuşmalarım ile Kırklareli’mizin eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, çevre, konut, üniversite, turizm, spor, esnaf, işçi, öğrencilerimizin sorunları ile kentimizin genel bütçeden eksik aldığı paya kadar her konuyu gündeme taşıdım ve takipçisi oldum.

Gerek özel, gerekse siyasi kariyerimde gençlere örnek olmak, onlara yol göstermek için çabaladım.

Başa dönersek, 30 yıla yaklaşan siyasi kariyerimin tamamını ; Kırklareli’nin Türkiye’ye örnek il olabilmesi, bu şehri daha yukarılara taşıyabilmek adına yaşadım. Gönül bağım bunu gerektirmiştir.

Hiç şüphe yok ki bundan sonra da örnek şehrimize duyduğum bu gönül bağı her vesileyle devam edecektir; bu nedenle hemşerilerimizin beni layık bulduğu her makamı bir adaylık mecrası olarak değil, görev yeri olarak sahipleneceğimin bilinmesini isterim.

Sevgi ve saygılarımla,"