AKP kandırmaya devam ediyor

Panelde konuşan Kantekin, imar barışı düzenlemesinin ‘tapu veriliyor’ anlamına gelmediğini belirterek “ AKP, Sultanbeyli’de her seçim öncesi tapu vadediyor, seçim sonrası halkı kandırmaktan öteye geçmiyorlar. Daha önce de kaç kez tapu sözü verdiler ama sorun devam ediyor. İlçe Belediyesi AKP’li, Büyükşehir AKP’li, hükümet AKP’li, AKP burada yüzde 68 oy alıyor ama yıllardır bu sorunu çözmüyorlar. Bu kadar muktedirken isteseler çoktan halledilir, Sultanbeyli tapusuna kavuşurdu. Her seçim döneminde malzeme olarak kullanıyorlar” diye konuştu.

İmar Barışı düzenlemesinde verilen belgenin tapu olmadığını, binaların kayıt altına alındığını kaydeden Kantekin, şöyle devam etti:

“Bu insanlar yıllardır bu evlere emlak vergisi, çöp vergisi ödüyor, ikametgahı var, elektrik, su faturaları var. Yani ev belli, sahibi belli, sınırı belli. Bu insanlardan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ adıyla para toplamanın mantığı, halktan para almaktan başka şey değil. Bu para karşılığında tapu da verilmiyor.”

“ AKP bu kadar güçlü oy aldığı yerde, istese 1 ayda tüm tapuları dağıtır” diyen Kantekin, sorunun her seçim döneminde oy malzemesi olarak kullandığını söyledi.