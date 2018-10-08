Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişi bakın kim çıktı?

Sözcü- CHP İl Başkanı Rabia Akman, düzenlediği basın toplantısında, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'i ziyaretlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Eskişehir'de ilk olarak şehit ailesini ziyarette bulunmuştu. Ziyaret çıkışında Kılıçdaroğlu, A.Ş. adlı kişi tarafından “senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun” diye protesto edilmişti.

“AKP’NİN MAHALLE TEMSİLCİSİ”

Kılıçdaroğlu'nun şehit Uzman Çavuş Neşet Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını, bu acıların bir daha yaşanmaması konusundaki temennilerini dile getirdiklerini belirten Akman, “Şehidimizin ailesi bu ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu acı haberi aldıkları ilk günden itibaren onları yalnız bırakmadığımız ve destek olduğumuz için, teşekkürlerini iletti. Ziyaretimizin çıkışında AKP'nin bir mahalle sorumlusu olduğunu tespit ettiğimiz kişi, Genel Başkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisini protesto ederek, HDP ile bir ittifak sürecinde olduğumuzu dile getirmiştir. Şehidimiz üzerinden yapılmaya çalışılan bu kötü siyaset anlayışıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Geçmişten beri bizi PKK ile özdeşleştirmeye çalışan, PKK ile işbirliği içerisinde olduğumuzu ifade eden anlayışı esas biz protesto ediyoruz. CHP hiçbir dönemde ne HDP ile ne PKK ile bir işbirliği yapmadı. HDP de mecliste temsil edilen bir parti. HDP'yi terör örgütü olarak görüyorsanız mecliste ne işi var? Bizler, PKK ile işbirliği yapan kim varsa onun karşısındayız ve karşısında da olacağız. HDP ile İmralı, Oslo, Dolmabahçe görüşmelerini kim yapmıştır? Habur'da PKK'lıları kahraman gibi karşılatanlar kimlerdir? Teröristler bu mayınları ne zaman döşedi, hangi valinin bilgisi var? Yerini, silahını bilen bizler değiliz. Dolayısıyla tüm bu açıklamalarımıza istinaden AKP'nin çözüm (bize göre ihanet) sürecinin kronolojik sıralamasına bakmakta fayda görüyorum. Esas suçlunun kim olduğunu anlamak için bu ihanet sürecini yeniden hatırlamamızda fayda var” diye konuştu.

GÜNDEMİMİZ BU DEĞİL

Bu ülkenin esas gündem maddesi, ekonomiden eğitime, toplumsal barıştan adalete kadar onarılması gereken birçok konu varken bu yaratılmaya çalışılan çirkin gündem hiçbir zaman kabul görmeyeceğini belirten Akman, “Bu yanlışları yapan ve esas sorumluları olan AKP zihniyeti Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, milli mücadele kahramanımız İsmet İnönü'ye, milletvekillerimize asla laf uzatamaz” dedi.