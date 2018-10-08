8 Ekim 2018 17:13

'Erdoğan'ın elinden dini alın, sudan çıkmış balığa döner'

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Gazeteci Levent Gültekin gündemi değerlendirdi.
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Gültekin, "Tayyip Erdoğan'ın elinden dini alalım, sudan çıkmış balığa döner. Hiçbir şeyi kalmıyor. Hayat yok, felsefe yok, sanat yok, ekonomi yok. Sıkışmışlığın, hayat ile bağ kuramamanın sahici bir hayat oluşturamamanın kaçışıdır bu aslında." dedi.

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