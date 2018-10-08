'Erdoğan'ın elinden dini alın, sudan çıkmış balığa döner'

Gültekin, "Tayyip Erdoğan'ın elinden dini alalım, sudan çıkmış balığa döner. Hiçbir şeyi kalmıyor. Hayat yok, felsefe yok, sanat yok, ekonomi yok. Sıkışmışlığın, hayat ile bağ kuramamanın sahici bir hayat oluşturamamanın kaçışıdır bu aslında." dedi.