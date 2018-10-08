CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre, Eylül ayında 231 yaşam hakkı ihlali yaşandı, 840 kişi basın açıklamalarında gözaltına alındı ve 858 kişi işkence ve kötü muamele gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018 yılı Eylül ayına ilişkin yaşanan hak ihlallerine dair hazırladığı raporu paylaştı. Rapora göre, yaşam hakkı ihlalleri kapsamında Eylül ayında 231 kişi yaşamını yitirdi; 157 kişi iş cinayeti, 1 kişi yargısız infaz, 3 kişi yasadışı örgüt saldırısı, 1 kişi cezaevinde, 23 kişi silahlı çatışmalar kapsamında hayatını kaybetti. Eylül ayında 45 kadın ise erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdi.



858’İN ÜZERİNDE KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI



Raporun “İşkence ile Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele” bölümünde 858’in üzerinde hak ihlalinin yaşandığı belirtildi. Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde bunu açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtildi.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA BİN 415 HAK İHLALİ



Raporun “İfade Özgürlüğü” bölümünde İçişleri Bakanlığı verilerine göre; sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısı bin 294 olduğuna yer verildi. Bu sayının ise sadece 63’ünün basına yansıdığı da raporda belirtildi. Ayrıca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan kişi sayısı 11 olup, ifade özgürlüğü kapsamında yaşanan toplam hak ihlali sayısı ise bin 415.



EN AZ 60 ETKİNLİK VE BASIN AÇIKLAMASINA MÜDAHALE EDİLDİ



Eylül ayında 20 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklandığı, 840 kişinin basın açıklaması, etkinlik ve eylemlerde gözaltına alındığı belirtildi. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda 6 kişinin ceza aldığı, 52 kişinin ise bu davalardan beraat ettiği raporda belirtildi.