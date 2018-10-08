CHP soruyor: Çiftçinin desteği neden hala verilmiyor

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, çiftçiye geçmiş dönemden kalan destekleme ödemelerinin yapılmamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. Bu yıl ürününü ekmeye hazırlanan çiftçinin mağdur olduğunu ve geçen yıldan ödenmesi gereken sertifikalı tohum desteklerini henüz alamadığını söyleyen Akın, “Ekim zamanı geldiği halde çiftçiye 2017 yılının desteklemesinin verilmemesinin gerekçesi nedir?”diye sordu.

'ÇİFTÇİ HANGİ PARAYLA TOHUM ALACAK?'

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 2017 yılındaki Sertifikalı Tohum Desteği'nin hala çiftçilere ödenmemesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. AKP iktidarının çiftçiyi desteklemediği gibi geçmiş dönemden kalan desteklemeleri de vermediğine dikkat çeken Akın, “Geçen yıldan ödenmesi gereken sertifikalı tohum destekleri henüz ödenmedi. Çiftçi mağdur. Bu yıl ürününü ekmeye hazırlanan çiftçimiz geçen seneden kalan destekleme parasını alamadı. Hangi parayla tohum alacak. Zaten zarar ettiler. Saraydakiler çiftçi ekmesin istiyor” dedi.

AYLAR GEÇTİ, ÇİFTÇİYE PARA YOK

Akın, 2017 yılında sertifikalı tohum kullanım desteklemelerinin dekar başına arpa ve buğdayda 8.5 lira, çeltikte 8 lira olarak belirlendiğini söyleyerek, “Balıkesir başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki çiftçilerimiz bu güne kadar desteklemelerini alamadıkları için mağdur. AKP bunu hep yapıyor. Çiftçinin mağduriyetini görmezden geliyor. Müracaatların üzerinden aylar geçti bu paralar çiftçiye neden ödenmedi?” diye konuştu.

VERİLMEYEN DESTEK ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ!

Çiftçinin eline geçmeyen desteklemelerin geçen yıldan bu yıla kadar da enflasyon karşısında eriğini ifade eden Akın, “Çiftçimizin mağduriyetini gidermek için desteklemelere enflasyon farkı da verecek misiniz? Sertifikalı tohuma destek veriyoruz” dediğiniz halde ve yeni sertifikalı tohumların ekim zamanı geldiği halde çiftçiye 2017 yılının desteklemesinin verilmemesinin gerekçesi nedir?”diye konuştu.

Desteklemelerin ne zaman ödeneceğini de soran Akın, buğday üretimindeki yaşanan düşüş için belirlenen politikaların gözden geçirilip geçirilmeyeceğini sorarken, “Çiftçiden yana tarım politikaları uygulayacak mısınız?”dedi.