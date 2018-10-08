CHP'de İzmir kulisleri hareketlendi

CHP İzmir'de ilçeler için çok sayıda adayın ismi geçiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bol adaylı bir seçim yarışı beklenirken kentin metropolünde yer alan ilçelerde birbirinden önemli iddialar ortaya atıldı. Görev yürüten isimlerin aday adaylığı noktasında hareket etmeleri amacıyla istifaları için son gün 12 Ekim olarak belirtilmişti. Gözler bir anda il ve ilçe yönetimlerinde aktif görevde bulunan isimlere çevrildi. Belediye başkan ve meclis üyeliği aday adaylıkları noktasında çok sayıda ismin istifa edebileceği aktarıldı.

Öte yandan Buca, Konak ve Gaziemir özelinde önemli iddialar dillendirildi. Metropolde parti açısından önemli gösterilen Buca’da İlçe Başkanı Kasım Akdağ’ın yerel seçimlerde aday adayı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca İl Sekreteri Birgül Değirmenci’nin de adı hem Konak hem de Gaziemir noktasında kulislerde öne çıktı. Bu durumda olası bir gelişmede iki ismin 12 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar istifa etmesi gerekiyor.

İddialar karşısında konuşan Değirmenci ve Akdağ önemli ifadeler kullandı. İl sekreteri Değirmenci, “Görevde olan birisiyim. Açıkladığım ve netleştirdiğim bir durum yok. Ayın 12’sine kadar vaktim var. Kararımı veririm, ya da görevime devam ederim. Düşüneceğim” dedi.

Buca İlçe Başkanı Akdağ ise, “Şu an sadece süreci izliyorum” açıklamasını yaptı. Metropolde yer alan Çiğli’de İlçe Başkanı Utku Gümrükçü’nün de istifa edecek isimler arasında yer aldığı belirtildi. Süreçte ismi aynı zamanda Foça ve Bergama noktasında dillendirilen Gümrükçü’nün Çiğli için hamle yapması bekleniyor.

Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Alpay Kandemir de yerel seçimlerde aday adayı olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı'nın da, Bayraklı'dan belediye başkan aday adayı olmak için hareket geçtiği öğrenildi. Tatlı'nın il başkanlığından dosya aldığı belirtildi.

Öte yandan çevre ilçeler de hesaba katıldığında şu ana kadar sadece Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek istifasını verdi. Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz’ın, Menderes ilçe Başkanı Ahmet Pala’nın, Torbalı İlçe Başkanı İsmail Uygur’un görevi bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum’un 10 Ekim Çarşamba günü, Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener’in 11 Ekim Perşembe günü istifa edeceği belirtildi.

Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar’ın da genel merkez ve il başkanıyla görüşme halinde olduğu vurgulandı. Yılmazlar’ın istifasının cebinde olduğu ve her an istifa edebileceği aktarıldı. Yılmazlar’ın gün içinde görevi bıraktığını açıklayabileceği öne sürüldü. (yurt)