CHP'den Erdoğan'a çok sert İnönü yanıtı

GERÇEK GÜNDEM- Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

McKinsey konusunun takipçisi olmaya devam edeceğiz, yakından izleyeceğiz.

Genel Başkanımızın sormuş olduğu 10 soru, AKP Genel Başkanının doğru yolu bulmasını sağlamış

Kendisi 180 derecelik derecelik dönüşe gerekçe arama, üstünü örtme gayretine girmiş. Bu çerçevede partimize yüklenmiş, sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye'nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş.

Sayın İsmet İnönü büyük bir devlet adamıdır, ülkemizi 2. Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır

Ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi bu ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki AKP Genel Başkanına yakışır, ama bu cumhurbaşkanlık makamına yakışmaz.

ABD Başkanının sesini özlediğini söyleyeceksin, ABD askerleri için dua edeceksin, ABD uçaklarına Türk hava sahasını açtım diyeceksin, bu özelliklerle tarihe geçeceksiniz.

CHP bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan M. Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Yurtseverlik bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her oyuna tepki göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Erdoğan, McKinsey'i böyle kapatmaya çalıştı

AKP Genel Başkanı 8 şehidin sorumlusu olarak partimizi gösterdi, bizim PKK ile işbirliği içerisinde olduğumuzu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir, bu iddiayı yapan kişi bir dönem "milliyetçiliği ayaklar altına aldık." diyen kişidir. Teröristlerin başına sayın, şehitlerimizin başına da kelle diyen kişidir.

Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur.

Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz.

AKP Genel Başkanı'nın gizlemeye çalıştığı 2 gerçek var. Biri ekonominin krizde olduğu, diğeri McKinsey ile ilgili 180 derece dönüşü.

Berat Albayrak acaba bu anlaşmayı iptal eden kayınpederini cahil mi yoksa hain mi kategorisinde değerlendiriyor?

"Kriz yok, önce bir ekonomiyi öğren, Türkiye'de manipülasyon var." diyor Erdoğan. Millet işsizliğin altında inim inim inliyor. Demek ki bu sesler saraydan duyulmuyor.

Bu ülkenin aylık enflasyonu dünyada 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla.

Enflasyonda dünya 8.si olmuşuz. Yüzde 1.9 bile olmayacak diyor uluslararası kuruluşlar Türkiye'de büyüme için. Dolar 6,15 TL oldu, iki yıllık devlet kağıdının faizi yüzde 26, işsizlik almış başını gitmiş, siz çıkıp diyorsunuz ki "Ülkede kriz yok." Her ne hikmetse aynı konuşmanın içinde defalarca krizden bahsediyorsunuz.

Sayın Erdoğan kriz var mı yok mu? Bal gibi kriz var.

Coşmuş bir enflasyon, faizler, işsizlik... Dengelenme süreci başladı diyorlar. Bu milletle alay etmektir. Risk primimiz, 155 puanken, şimdi olmuş 423 puan. Bu neyin dengelenmesi?

Diyor ki, "IMF ile ilişkiyi bitirdik." Bir kere şunu bilelim, Erdoğan bu ülkede IMF'den en son borç alan başbakandır. IMF'den alınan paranın büyük kısmını Erdoğan kullanmıştır.

94 liralık borçla 100 liralık gayri safi yurtiçi hasıla yaratabiliyormuşuz. Şimdi ise 110 liralık borç alıyoruz, 100 liralık hasıla yaratabiliyoruz.

"Özel kesim bu hızla borçlanırsa, kriz halinde bu borcu ödeyemez." dedik. Şimdi borcunu ödeyemeyenlerin borcunu işsizlik fonundan ödüyorsunuz. Ekonominin en önemli sorunu güven sorunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na damadınızı getiriyorsunuz. Damadınızın geçmişinde bir başarı hikayesi var mı? Kendinizi Varlık Fonu'nun başına atıyorsunuz, vatandaşa "tasarruf" diyorsunuz, kendiniz sarayda smoothie içiyorsunuz...

Merkez Bankası'nın faiz artırmasına izin veriyorsunuz, sonra dönüp Merkez Bankası'nı tehdit ediyorsunuz. New York'ta Mckinsey ile çalışacağız diyorsunuz, Türkiye'ye dönüyorsunuz "bu şirket sadece danışman olacak." diyorsunuz.



Önce 100 günlük icra programı açıkladılar, fiyasko... YEP'i açıkladılar, fiyasko... Enflasyonla mücadele programı açıklayacaklarmış. Ne zamandır bunu tekrarlıyoruz. Türkiye'de tek adam parti devleti var. Bu sistemde çok daha hızlı karar alabileceklerini iddia ettiler. Bu programı enflasyon bu kadar yükselmeden önce açıklasaydınız ya ne beklediniz?

Buradan da bir şey çıkmayacak.

IMF ile ilk anlaşma yapmak durumunda kalacak cumhurbaşkanlığı makamında oturan ilk kişi kendisi olacak.

Türkiye'de çok vahim bir hadise yaşanıyor. Cemal Kaşıkçı'nın durumu...

Öldürüldüğü iddia ediliyor, bunu basın özgürlüğü bakımından kabul etmemiz mümkün değil.

Türkiye, 3. Dünya ülkelerinin rahatlıkla topraklarında operasyon yapabileceği bir ülke haline geldi. Bunun bir an önce önlenmesi gerekiyor.

(CHP'li Tuncay Özkan'ın fotoğrafı) - Lütfen öküzün altında buzağı aramayın. Genel başkanımız açıklıyor, ben açıklıyorum... Biz şu anda ittifak gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Bunu devamlı söylüyorum. Biz CHP'ye oy veren seçmenin oyuna talibiz, diğer partilere oy veren seçmenlerin oyuna da talibiz.

(12 ekimde yapılacak aday açıklaması) CHP'de aday açıklamanın bir yöntemi vardır. PM toplantısı yapmadan biz aday açıklayamayız. 12'sinde adayların açıklanması doğru değil.

Gündemimizde ittifak yok. Her bir il ve ilçede mutabakatı sağlayacak kişileri aday göstereceğiz. Bu seçimden galibiyetle çıkacak parti CHP olacak.

(Muharrem İnce'nin açıklaması) - Bu tür değerlendirmeler sürekli konuşuluyor. Daha henüz bu konuda bir şey söylemek için erken.

PM meclisimiz kararı verecek.

AYRINTILAR GELİYOR...