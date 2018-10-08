AKP-MHP görüşmesi sonrası ilk açıklama

Yerel seçimler konusunda AKP-MHP yetkilileri arasında ikinci görüşme yapılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM'deki görüşmeye AKP'den Numan Kurtulmuş'la Mehmet Özhaseki, MHP'den Semih Yalçın ve Sadir Durmaz katılıyor.

Heyetler arasındaki ilk görüşmede yol haritası belirlenmişti. TBMM'de iki parti yetkilileri ikinci kez bir araya geldi.

Görüşme saat 13.00'de başladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

AKP ve MHP yetkililerinin TBMM'de yaptığı ittifak görüşmeleri sonrasında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Heyetler olarak görüşerek bazı konulardaki teknik çalışmalar sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Buradan sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın ise, "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" diye konuştu