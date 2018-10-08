CHP bu tarihe kilitlendi: 100 aday açıklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart 2019’da yapılması beklenen yerel seçimler için start vereceği 12 Ekim toplantısına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, partisinin ilk belediye başkan adaylarını açıklamayı planlıyor. Bu çerçevede, CHP’nin yönetimde olmadığı belediyeler için parti içinde ‘üzerinde uzlaşılan’ adayların açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak isimlerin tamamına yakınının büyükşehirler dışındaki ilçe belediyelerinin adayları olacağı, birkaç il belediyesi adayının da açıklanabileceği ifade ediliyor. Toplantıda 100 civarında adayın açıklanabileceği ancak nihai kararın bugün yapılacak MYK toplantısında alınacağı belirtildi.Saha çalışmaları da 12 Ekim’deki toplantının ardından başlatılacak. Bu çerçevede, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşturulacak Siyasi Konsey, 13 ‘pilot’ ilde parti örgütü ve STK’larla bir araya gelecek.