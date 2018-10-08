CHP Samsun'dan çelenk tepkisi!

Haber Gazetesi/ Zerrin Somuncu CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ladikli şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazesine gönderdiği çelenge kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesine tepki göstererek, 'Şehitlerimizin üzerinden böyle politikalar yapılmasını doğru bulmuyoruz. Soruşturma başlatılacak' dedi.

CHP SAMSUN SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Kara'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Zeybek, Batman'da yaşanan hain saldırıda şehit düşen Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun Ladik'te gerçekleşen cenaze töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin saldırıya uğradığını söyleyerek, "Kendisini bilmez birisinin çelenge zarar vererek şov yapmasını ayıplıyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AYIPLIYORUM, KINIYORUM

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten Zeybek, "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. O CHP ki, Kurtuluş Savaşı’nı veren ve devleti kuran bir partidir. Üstelik devlet yönetiminde iktidarın olduğu kadar muhalefetin de yeri ve konumu bellidir. CHP şu anda iktidar partisinden sonraki ikinci büyük partidir. Bu açıdan bakıldığında CHP ana muhalefet partisi Sayın Kılıçdaroğlu da ana muhalefet partisinin genel başkanıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine çelenk göndermesi kadar doğal bir şey yok. Bu ülkedeki şehitler hepimizin evladı, kardeşi, hepimizin aziz varlıkları. Hepsinin yüce biçimde değerlendirilmesi ve saygı duyulması gerekir. Bu vatanı var etmek onları var etmektir. Onların cenazesi de 81 milyonun cenazesi. 'Vatanımı seviyorum' diyen insanlar bir araya gelip, kenetlenip şehidine sahip çıkmalı. Kendisini bilmez birisinin çelenge zarar vererek şov yapmasını ayıplıyorum, kınıyorum. Bunu yapanı bu hale getiren kim oldu? Sanki vatanseverlik sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mahsus değil, her vatan evladı bir diğeri kadar vatanseverdir ve öyle olmalı” şeklinde konuştu.

MİLLETÇE BÜTÜNÜZ

CHP’li Zeybek, “CHP Genel Başkanı'na sanki bu ülkede 'vatan haini' gibi davranmaya çalışanlar bilsinler ki vatanseverlik ancak vatanı, Misak-I Milli sınırlarını korumakla oluyor. Musul'u, Süleyman Şah Türbesi'ni terk ettiler. Bu vatanseverlik değil. Biz şehitlerimizin üzerinden böyle politikalar yapılmasını doğru bulmuyoruz. Çelengimize saldıran kişinin ismini bilmiyorum ama bir soruşturma başlatılacak. Kim olduğunu öğreneceğiz. Kimsenin böyle bir haddi yok. Esas bunu kim yaptırdı? Orada güvenlik güçleri ve devlet var. Başka bir çelenge bu yapılsaydı ne olurdu? Demek ki bunun yapılmasına yol veren bir düşünce var şu anda. Bu doğru değil, bu tür davranışlar ülkeyi başka bir yere götürür. Birlik ve beraberliği böyle sürdüremeyiz. Biz milletçe bir bütünüz. Ayrıştırıcı dil kullanılmamalı, bu doğru değil" diye konuştu.