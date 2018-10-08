İstanbul Ataşehir Belediyesi Mali Suçlarla Mücadele birimleri tarafından baskın düzenlendi. Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.
8 Ekim 2018 11:08
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
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