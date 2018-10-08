8 Ekim 2018 11:08

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Ataşehir Belediyesi'ne operasyon
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
+ A -

Paylaş

İstanbul Ataşehir Belediyesi Mali Suçlarla Mücadele birimleri tarafından baskın düzenlendi. Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

Çok Okunanlar

Siyaset