İlber Ortaylı'dan 'danışmanlık' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan, daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisine yöneltilen eleştirilere Hürriyet'teki köşesinden yanıt verdi. Danışmanlık için maaş almayacağını söyleyen Ortaylı, memuriyetin de söz konusu olmadığını belirtti

50 YILDIR BİRİKTİRDİĞİ KİTAPLARINI BAĞIŞLADI

"Kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor" ifadelerini kullanan Ortaylı, "Benim yaşıma gelmiş bir insanın geniş bir kitaplığı halen elinde tutması son derece uygunsuzdur. Ne kadar yaşayacağıma dair senedim yok Bazı iyi kütüphaneler ise artık kitap kabul edemiyor. Kapasiteleri dolmuş durumda" dedi. Hiçbir karşılık beklemeden 50 yıldır biriktirdiği kitaplarını bağışladığını söyledi.

"MEMURİYET VE MAAŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ortaylı ayrıca danışmanlık için ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı'ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim" diye belirtti.