Karma eğitim ihlalini Bakan'a sordu

İzmir’in Buca ilçesindeki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yönetiminin karma eğitim ihlali iddiasını meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ednan Arslan, “Olayla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Sorumlular hakkında her hangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye sordu.

Dünya üzerinde eğitimde başarılı olan ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde hepsinde karma eğitim sistemi uygulandığının görüldüğünü ifade eden Arslan, “Karma eğitim, bilimsel ve laik eğitimin de temelini oluşturur. Atatürk devrimlerinin en önemli adımlarından biri sayılan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan sağlıklı eğitim sistemidir. Toplumu kadın, erkek diye ikiye ayırmak, AKP iktidarları ile birlikte tırmanışa geçen kadına, çocuğa şiddet ve istismarı bir toplumsal hastalık olarak karşımıza çıkartmaktadır, çıkartacaktır. Eğitimin karma eğitimden kız çocukları ve erkek çocuklarının ayrı okutulması şekline dönüştürülmesi bu toplumsal hastalığı daha da artıracaktır” dedi.

Karma eğitimden vazgeçildiğine yönelik son olayın İzmir’de yaşandığını belirten Arslan, basında yer alan haberleri işaret ederek İzmir'deki bir okulda karma eğitimin kaldırıldığının resmi yazışmalara yansıdığını belirtti. Buca'daki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, kendilerinden etkinlik için kullanılmayan boş derslikleri isteyen Kozağaç Ortaokulu'na yazdığı yazıda “Belirtilen saatlerde kullanmadığımız dersliklerin bulunduğu katta 3 kız sınıfımızın bulunmasından dolayı karma eğitime uygun olmadığı görülmüştür” ifadesi yer almıştır.

Binası eski ve yetersiz kalan, bu nedenle yerine yenisinin yapılması planlanan Buca Kozağaç Ortaokulu, eğitim öğretim faaliyetlerini yakındaki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu binasında sürdürüyor. Burada sabahları 300 imam hatip öğrencisi, öğleden sonra ise 900 öğrencisiyle Kozağaç öğrencileri eğitim görüyor.

Konuyla ilgili olarak Öğrenci Veli Derneği tarafından yapılan açıklamada, okul müdürünün “Öğrenciler karma eğitim görüyor” iddiasında bulunduğu, ancak fiili olarak bu sistemin ortadan kaldırıldığını tespit ettikleri belirtildi. Öğrencilerin cinsiyete göre ayrı dersliklerde eğitim gördüğünü, yalnızca bahçede ortak alanı kullandıkları kaydedildi.

CHP’Lİ ARSLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’A SORDU:

1-Bakanlığınızın okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan; Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde karma eğitim şartını kaldırmasına ilişkin düzenleme resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu düzenleme Atatürk ilke ve devrimlerine, Anayasa ve ilgili kanunlara aykırı değil midir? Bu düzenleme ne zaman iptal edilecektir?

2-Bugüne kadar karma eğitimi ihlal ettiği için hakkında soruşturma açılan, il, ilçe milli eğitim ve okul müdürü var mıdır?

3-Basına da yansıyan, İzmir'de yaşanan son olayla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Sorumlular hakkında her hangi bir işlem yapılacak mıdır?