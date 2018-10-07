HDP'den Erdoğan'ın o sözlerine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yerel seçimler yaklaşıyor. Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkarsa beklemeden anında gereğini yapıp kayyım atarız" ifadelerini kullanmıştı.

'AKP YENİLGİSİNİN İTİRAFIDIR'

Kişisel Twitter hesabından Erdoğan’ın bu sözlerini paylaşan HDP Kadın Meclis Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir , “Halk HDP'yi desteklemiyor yalanı tutmayınca bu seferde tehdit ve şantajla yıldırmaya çalışıyorlar. Bu AKP’nin yenilgisinin itirafıdır” yorumunda bulundu.

OHAL'LE GELEN KAYYIM ATAMA YETKİSİ

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyım atanma yetkisi verilmişti. Bu yetkiye dayanarak 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yerel yönetimde bulunduğu 102 belediyeden 94'üne kayyım atandı. 93 belediye başkanı ve 81 belediye encümeni tutuklanırken 2 bini aşkın kişi atanan kayyımlar tarafından işten çıkarıldı.