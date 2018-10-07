Sevgi Bozkır'ın cenazesi yarın (8 Ekim Pazartesi Günü) öğle namazını müteakip İstanbul Bebek Camii'nden kaldırılacak.
7 Ekim 2018 21:12
AKP'li Bozkır'ın acı günü
AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın annesi Sevgi Bozkır vefat etti.
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