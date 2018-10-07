Erdoğan: Kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu toplantımızın ülkemizin içinden geçtiği sancılı dönemde çok güzel başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. Kızılcahamam sadece doğasıyla, kaplıcalarıyla bilinen bir yer değil Kızılcahamam aynı zamanda şehitler ve kahramanlar diyarıdır.

- Şehitler ağacındaki 6 bin 917 künye bu toprakları nasıl vatan kıldığımızın sembolüdür.

- Ankara'daki 149 şehidimiz arasında 4 tane Kızılcahamamlı kardeşimiz var.

- Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız. Katil sürülerinden hesabını sorduk, soruyoruz.

- Terör sorununu tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

- Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz.

- Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar.

- Şunu da açık söylüyorum. Şimdi mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok... Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok.

- Açık ve net söylüyorum; biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz.

- Türkiye terör koridoruna izin vermeyecektir, Ege ve Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye milli kalkınma hamlesinden geri adım atmayacaktır.

Ekonomik sabotajlar üzerinden milli onur ve egemenliğimizin çiğnenmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.