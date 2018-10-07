'Siz CHP'ye ders veremezsiniz'

CHP'li Yarkadaş, Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek ''Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun'' sözlerine belgelerle cevap verdi.

Erdoğan, McKinsey skandalını böyle kapatmaya çalıştı

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Yarkadaş, "Erdoğan, ne söylerse tersini yapıyor. Partimizi Amerikancı olmakla suçlayan Erdoğan daha iki hafta önce, Saray'da ABD'li işadamlarına 'Burayı eviniz gibi görün; bir sıkıntı olursa da bana gelin' diyordu. Amerikancı Kalkınma Partisi, bize anti emperyalizm dersi veremez!" diye yazdı.

İşte Yarkadaş'ın paylaşımları;