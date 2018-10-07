Erdoğan'dan kayıp Suudi gazeteci açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Erdoğan açıklamasında, 'Ben inanıyorum ki bu dünyada bizim ülkemizde bu tür bir şeyin olması hususunda, özgürlüklerin takipçisi olanlar düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Ben de cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkan sonuç ne olacaksa onu da dünyaya bildireceğiz' dedi.