'IMF defteri kapandı'

Erdoğan, "Şansıma ak parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'nin eline düşmüş ve AKP dönemine kadar kurtulamamıştır. IMF le yaptığımız 19 antlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ama çok büyük siyasi kayıplar yaşamıştır.Türkiye IMF’nin yardımına ihtiyaç duyacağı seviyeden çok ama çok uzaktadır. Ekonomik göstergelerimizin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok iyi konumdadır.

Bir kez daha ilan ediyorum! Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır.