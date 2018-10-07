Erdoğan, McKinsey skandalını böyle kapatmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Erdoğan konuşmasında, İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek CHP'yi eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erdoğan'dan af açıklaması

AK Parti medeniyetimizin ve tarihimizin kendine yüklediği bu büyük davayı hep ileriye taşımayı başarmıştır.

Biz ne rütbe ne mal derdine düşmeden mukaddes yükün hamalı olmaya talip bir kadroyuz.

Toplantımızın sloganında ne diyoruz tevazu ve samimiyetle ve gayretle önce millet önce memleket.

Bir kez daha büyük AK Parti ailesinin her bir ferdine davamıza sadakatli için teşekkür ediyorum.

İnsanlar gibi ülkeler ve partiler de sınamalara maruz kalırlar. Gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler. FETÖ ihanet şebekesini kullanarak ülkemizi işgal etmek istediler.

Bizim sıkıntımız her hangi bir konudaki yanlışımızın ifadesi edilmesi değil.

Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan mustaribiz.

Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz, CHP’yi onların yanında görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. CHP’yi, onların yanında görüyoruz.

Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomik bağımsızlığa karşı dik duruyor. CHP ne yapıyor ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bu fırsatçılık değil alçaklıktır.

Şansıma ak parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur.

Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'nin eline düşmüş ve AK Parti dönemine kadar kurtulamamıştır. IMF le yaptığımız 19 antlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ama çok büyük siyasi kayıplar yaşamıştır.

Türkiye IMF’nin yardımına ihtiyaç duyacağı seviyeden çok ama çok uzaktadır. Ekonomik göstergelerimizin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok iyi konumdadır.

Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır.

Türkiye’nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu değildir. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Bu açık gerçeklere rağmen IMF konusunun gündeme gelmesinin nedenlerini çok iyi biliyoruz ama başaramayacaklar.



İlk IMF anlaşmasının altında Cemal Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal.İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün en olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor.

Bir parti düşünün Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yıla rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir.

Ve şu anda güneyimizde Amerika’nın kokartlı askerleri PKK ve YPG ile kol kola. Peki bunlar kimle kol kola CHP ile HDP ile kol kola.

Utanç verici mirasın sahibi CHP çıkmış bizi IMF ile suçluyor. Önce siz kendi geçmişinizde lekeleri temizleyin. Biz değişime inanmış bir partiyiz. Tek parti zihniyetine çakılıp kalanlar, geldiğimiz yeri elbette hazmedemez. Yerel seçimlerde CHP’nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.

Önümüzdeki seçimlerde potansiyeli harekete geçirebileceğimizi biliyorum. Gece gündüz çalıştığımızda neticeye ulaşabileceğimizi biliyorum. AK parti siyaseti sadece proje sadece hizmet değil aynı zaman vicdan siyasetidir. Şayet vicdanlarımız kurumamışsa oradan gelen cevap her zaman en doğru cevap olacaktır.