Ertuğrul Kürkçü'ye AKPM onur üyeliği verilecek

24. Dönem Mersin, 25.-26. Dönem İzmir milletvekili Kürkçü, 2011-2013 ve 2015-2018 arasında BDP ve HDP milletvekili olarak AKPM Türkiye delegasyonunda yer almış, AKPM'deki çalışmalarını Birleşik Avrupa Solu Grubu'nda (UEL) içinde yer alarak sürdürmüştü. Kürkçü, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinin yanısıra Genel Kurul tartışmalarında UEL adına sözcülük de üstlenmişti.

Kürkçü'nün AKPM üyeliği, 26. Dönem milletvekiliğiyle birlikte sona ererken Birleşik Avrupa Solu Grubu'nun önerisiyle AKPM Başkanlığı kendisine “Onur Üyesi” ünvanı vermeyi kararlaştırdı. Yeni ünvanı dolayısıyla Kürkçü bundan böyle AKPM adına temsili görevler üstlenmeye davet edilebilecek.

“Onur Üyeliği” seremonisi, 8 Ekim 2018, Pazartesi akşamı yerel saat ile 19:15'te, AKPM'de gerçekleştirilecek.