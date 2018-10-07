AKP'de 'kriz mıriz yok' kavgası

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların ‘kriz’ olup olmadığı AKP teşkilatlarını da isyan ettirdi.

Veli Toprak/ SÖZCÜ - Ankara’nın Sincan ilçesinde belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi, “Kriz miriz yok, sadece domates 5 lira” deyince 2 meclis üyesi “Siz dışarı çıkıyor musunuz? Sen benimle köylere gel de bir sor. Memnun mu değil mi? Millet ‘oy ney vermeyeceğim’ diyor. Sen ne konuşuyorsun başkan!” diye karşı çıktı.

BAŞKANDAN MEMNUN MUSUNUZ?: AKP Yönetil Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarının durumlarını AKP'li meclis üyeleriyle yaptığı özel toplantılarda araştırıyor. Geçen hafta Sincan'da 18 AKP'li meclis üyesiyle bir araya gelen AKP SKM Başkanı da olan Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi, “Başkan başarılı mı, çalışıyor mu?” sorusunu yöneltti. Bazı üyeler, toplantıda bu soruya sağlıklı cevap verilemeyeceğini belirterek, bire bir görüşme istedi.

KRİZ MİRİZ YOK: AKP'li Tüfekçi, ekonomik sorunları dile getiren bir meclis üyesine “Türkiye'de kriz miriz yok, sadece domatesin fiyatı 5 lira oldu..” şeklinde yorum yapınca 2 üye bu sözlere tepki gösterdi. Aynı zamanda Sincan Ziraat Odası Başkanı olan AKP'li Meclis üyesi Zekeriya Gülmez, Tüfekçi'nin sözlerine şu şekilde cevap verdi:

“Sen benimle köylere gel de bir sor. Memnun mu değil mi? Millet ‘oy ney vermeyeceğim' diyor. Sen ne konuşuyorsun başkan. Tohum alamamış, gübre zamlanmış, devlet fiyat açıklamış o fiyattan satamamış, yem alamıyor…Siz dışarı çıkıyor musunuz? Kimi soruyorsunuz. İşi tıkırında olanı mı soruyorsunuz; ‘Allah başımızdan eksik etmesin, devam….’der o”

YAĞDANLIK YAPMAYIN: Bu sırada iki meclis üyesi Tüfekçi'ye “Başkanım ne derseniz hazırız, Sincan'da sıkıntı yok” deyince diğer Meclis üyesi Yusuf Erkaya, “Yağdanlıklar bir kenara çekilin” diye övgü dizen iki isme kızdı…

Tüfekçi'nin ‘Başkan istişare yapıyor mu?' sözlerine Yusuf Erkaya'nın “Akşama kadar halkla geziyor, belediyeye geldiği yok ki! Ankette çıkacağım diye uğraşıyor. Tekrar aday olabilmek için imkanları dağıtıyor. Mustafa Tuna da aynısını yaptı” dedi. AKP meclis grubunda nöbetçi bile kalmadığını söyleyen Erkaya, “Partiyi temsilen başkan yardımcısı yok. Ayda bir gün geliyor, o da ilk gün” ifadesini kullandı.