AKP'den Suudi gazeteci açıklaması

Aktay, "Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum" dedi.



AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'dan Suudi gazetecinin kaybolmasıyla ilgili Habertürk TV'de açıklama yaptı.

Aktay şunları söyledi:

"Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceği yönünde ifadem olmuştu.

Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum.

Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te evrağın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.



İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.

Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsayı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak."