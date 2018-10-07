CHP, 'gençlik yasası' önerecek

Nergis Demirkaya/ GazeteDuvar- Türkiye, genç nüfusuyla övünen ama gençlere yönelik kapsamlı politikası bulunmayan bir ülke. Bu eksikliğe dikkat çeken CHP, MYK’sına gençlik politikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcılığı koltuğu ekledi. Göreve de 36 yaşında genç bir akademisyen Doç. Dr. Yunus Emre getirildi.

Dünyanın birçok ülkesi ile kıyaslandığında Türkiye’nin genç nüfusuyla önemli bir “fırsat penceresi”ne sahip olduğuna dikkat çeken Emre, “Bu nüfus iyi eğitilir, belli yeteneklere sahip olabilirse Türkiye için parlak bir gelecek mümkün olur. 70’lerde Japonya ve Güney Kore benzer bir fırsat penceresini görüp gençlere yatırım yaparak bugünkü duruma geldiler. Türkiye için temel mesele beşeri kaynağa yatırım yapılması” diyor. Gençliğe özel bir çerçeve yasa çıkarılması gerektiğini söyleyen Emre’nin parti içinde de proje bazlı örgütlenme, demokratik sol düşünce forumu, makale yarışmaları ve dijital yayıncılık gibi bir dizi önerisi var.

CHP’nin yeni dönem gençlik politikaları ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’ye göre gençlik politikası oluşturulurken en dikkat edilmesi gereken nokta “katılım” konusu. Siyasetten aileye, işten eğitime gençlerin karar mekanizmalarına demokratik katılımında sorun bulunduğunu söyleyen Emre ayrıca eğitim ve işsizlik, beyin göçü gibi ekonomik toplumsal meselelerin de gençlik politikası oluştururken üzerinde duracakları önemli başlıklar olduğunu ifade etti.

GENÇLER ÖZERK YURTTAŞLARDIR

Politika oluştururken, “sorun” değil “ihtiyaç odaklı” bir yaklaşım içinde olacaklarını söyleyen Emre, “Gençlerin böyle bir sorunu var” değil, “gençlerin ihtiyacı ne?” sorusuna yine gençlerle yanıt vereceklerini kaydetti.

Siyasette “gençleri araçsallaştıran” iki ayrı bakış açısı olduğunu anlatan Emre’ye göre bunlar gençleri kendileri için bir şey istemek yerine toplumu kurtaracak kesim olarak gören bakış açısı ile 12 Eylül ile birlikte gençleri bu misyondan sıyıran okula, işe ve eve hapseden, toplumsal hayata katmayan bakış açısı. İktidarın da bu ikinci bakışa sahip olduğunu söyleyen Emre, ‘bunlardan farklı bir duruş gerektiğini’ söyledi. Emre’ye göre yeni bakış açısı gençliği çocukluk-yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak değil “gençleri özerk yurttaşlar” olarak ele almak. Emre, “Gençleri özerk yurttaşlar olarak ele alıp katılımını teşvik eden, örgütlülüğünü, gençlik çalışmalarında gönüllülüğü teşvik eden, gençlerin nesne olarak değil yaptıkları işin öznesi olarak düşünüldüğü bir yeni bakış açısına ihtiyaç var. Bu ekonomide, siyasette böyle olmalı. Dünyadaki yeni yaklaşım da gençlerin katılımının, örgütlülüğünün ve gönüllülüğünün teşvik edildiği, gençlerin özne olduğu bir yaklaşım. Biz de buradan bakıyoruz” dedi.

GENÇLİK POLİTİKASI GENÇLERLE OLUŞTURULACAK

CHP, gençlik alanında hem parti bünyesinde hem de parti dışındaki geniş kesimlere dönük ayrı çalışmalar yapacak. Bu çerçevede gençliğin katılımı, eğitimdeki meseleleri ve ekonomik toplumsal meselelerle ilgili çalışma grupları oluşturulacak. Yunus Emre, bu çalışmanın uzmanların toplanıp politika ürettiği bir çalışma olmayacağını, gençlerin ve parti dışında gençlerle ilgili politika üreten kurumları da içine alan bir mekanizma ile yapılacağını söyledi.

GENÇLİK ÇERÇEVE YASASI ÇIKMALI

Mevzuatta farklı kanunlarda gençlikle ilgili birçok düzenleme var. Ama gençlikle ilgili temel bir düzenleme, bir gençlik çerçeve yasası yok. Yunus Emre, ‘Gençlik Çerçeve Yasası’nın ihtiyaç olduğunu ve böyle bir kanun üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi. Çalışma kapsamında tüm mevzuattaki gençlikle ilgili her madde taranacak ve bir gençlik yasası çıkarma çabası içinde olunacak. Almanya’da 2002’de böyle bir yasa çıktığını söyleyen Emre şöyle devam etti, “Bu çalışma hem dağınık mevzuatı toplamak hem de 12 Eylül’den devralınan gençlere bakışı değiştirmek açısından da önemli olacak. Muradımız, 12 Eylül’ün gençleri bir tehlike, yönetilmesi gereken bir sorun olarak gören bakış açısının terk edilmesini sağlamak. Yasada gençlerin katılımını öngören düzenlemeler, hangi kriterlere göre gençlik kuruluşlarına destek verileceği, gençlerin güçlendirilmesi ve yapabilirliklerinin artırılması için maddeler yer alabilir.”

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT PENCERESİ VAR

Türkiye’nin genç nüfusuna dikkat çeken Yunus Emre bunun önemli bir “fırsat penceresi” olduğunu belirterek şunları söyledi, “Türkiye dünyaya göre çok genç bir ülke. Ortanca yaş 31.1. Nüfus yapısı açısından 2040-2050’ye dönük ‘fırsat penceresi’ne sahibiz. Bu genç nüfus yavaş yavaş üretime dahil olacak, bu üretken nüfus Türkiye’de artacak. Bu nüfus iyi eğitilir, belli yeteneklere sahip olabilirse Türkiye için parlak bir gelecek mümkün olur. 70’lerde Japonya ve Güney Kore de benzer bir fırsat penceresini görüp gençlere yatırım yaparak bugünkü duruma geldi. Türkiye için temel mesele beşeri kaynağa yatırım yapılması.”

Gençlik politikalarını oluştururken uluslararası deneyimlerden istifade edeceklerini, bu çerçevede görüşmeler de yaptıklarını anlatan Emre parti bünyesinde yapacakları çalışmaları da şöyle sıraladı:

PROJE BAZINDA ÖRGÜTLENME: Son seçimde bir sıçrama yok ama gençlerden aldığımız oy yüzde 22’den 24’e çıktı. Tabii bu yeterli değil. Ama artırılması ‘merkezden bir şey yapacağım, gençleri kurtaracağım’ bakışı ile olmaz. Şimdi yönergesini hazırladığımız bir iş var. Bir proje çağrısında bulunacağız. Buna dünyada verilen isim proje bazında örgütlenme. Biz Hazine yardımı alan bir partiyiz. Gençlere, “şunu yapacağız” demek yerine “gençler için şu kadar kaynak ayırdık. Bunu sizden gelen projeleri değerlendirerek kullandıracağız. Objektif değerlendireceğiz. “Yapılabilir mi, siyasi amaçla proje amacı örtüşüyor mu?” gibi kriterler olacak. Bir ilde siyasi eğitim yapmak isteyen bunun için kitap almak, hoca getirmek isteyen gençler veya yurt dışında bir inceleme yapıp bunu rapor haline getirip sunmak isteyen gençlere kaynak sunacağız. Öneri, proje onlardan gelecek. Biz de o iş paketlerini gerçekleştirmeleri için kaynak vereceğiz. Burada gençlerin bir projeyi ele alıp başarmasının yanı sıra öğretici bir süreç olarak katkısı olacak.

DEMOKRATİK SOL DÜŞÜNCE FORUMU: Gençlerle Türkiye’nin fikir hayatı arasında daha güçlü bağlar kurmak istiyoruz. 70’li yıllarda CHP Gençlik Kollarının Demokratik Sol Düşünce Forumu vardı. Bir temayla 1-2 günlük toplantılarda tebliğlerin sunulup, tartışmaların yapıldığı daha sonra bunun yayınlara dönüştüğü forumlar. Bu forum bizim geleneğimiz ve tekrar canlandıracağız. Bunu parti değil gençler yapacak, parti buna yardım edecek.

MAKALE YARIŞMALARI AÇILACAK: Makale ve araştırma yarışmaları açmak da geleneğimiz. CHP’de siyaset yapmış olan Ertuğrul Günay üniversite öğrencisi iken Bülent Ecevit zamanında CHP’nin makale yarışmasında makalesi çok beğenilmiş ödül almış bir siyasetçi. CHP Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı yine üniversite öğrencisi iken SHP’nin yarışmasına katılıp birinci olup öyle partiye katılmış. Bu çalışmayı devam ettirmek de kabul gördü.

DİJİTAL DERGİ YAYINLANACAK: Partide gençlere dönük dijital dergi oluşturacağız. Siyasi yayıncılık çok başarılı değil. 60’lı yıllarda Yön Dergisi örneğindeki gibi çok parlak zamanlar yaşanmış ama bugün öyle değil. Bunu denemek lazım. Gençlere dönük dijital basım yapabiliriz.