Emine Erdoğan: Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti teşkilatının kadın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil 'Ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelde, kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ile teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi.

Katılımcılarla sohbet eden Emine Erdoğan, makamların emanet olduğunu söyleyip "Aldığımız terbiye, bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil 'Ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu gerektirir" dedi.

AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Kadınlar başarının ortağıdır" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, toplumun yeni beklentilerinin olduğuna dikkati çekerek, kadınlara siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesi tavsiyesinde bulundu.