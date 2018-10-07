Yılmaz Özdil: İyi ki 2003'ten önce doğmamışız

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın o sözlerine gönderme yaptı.

AKP'li belediyenin Üsküdar'daki camiyi yıktığı gün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası toplantısında konuşan Tayyip Erdoğan “Camilerimizin ahıra çevrildiği, satıldığı, kapısına kilit vurulduğu süreçlere şahit olduk. Apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu” gibi trajikomik bir açıklamaya imza atmıştı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü “Cami yoktu” başlıklı yazısında, Erdoğan'ın o sözlerine göndermede bulundu. Özdil, "2003'ten önce dünyaya gelenler gerizekalı olmadığına göre, mutlaka doğru söylüyordur değil mi?" ifadelerini kullandı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi camiyi böyle yıktı!

Dedem 2003 doğumlu.

Rahmetli şu anda 15 yaşında.

Babam 2004 doğumlu.

14 yaşında.

Annem babamdan bir yaş küçük.

Henüz 13 yaşında.

Erken evlenip…

Erken çocuk sahibi olmuşlar.

Ağabeyim 2006'da doğdu.

12 yaşında.

Ben 2010'luyum.

Okumayı yeni söktüm.

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Asrın liderimiz anlatıyor…

Akp'den öncesine yaşımız yetmediği için, hep beraber öğreniyoruz.

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“Aaahh kardeşlerim ahh, yahu bundan 15 sene önce şu koskoca İzmir'in havalimanı var mıydı, biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık” diyor.

“Aaahh ahh, Ankara'da 14 sene önce havalimanı var mıydı” diyor.

“Isparta'ya üniversiteyi kim getirdi, biz getirdik biz” diyor.

“Malatya'ya üniversiteyi biz yaptık mı, yaptık” diyor.

“Zonguldak'ta üniversite var mıydı, biz kurduk biz” diyor.

“Biz gelmeden önce MR mı vardı” diyor.

“Biz gelmeden önce tomografi mi vardı” diyor.

“Ambulansları köpekler çekiyordu” diyor.

“Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, tek partili dönemdi” diyor.

“15 sene önce evlerde fırın mı vardı” diyor.

“Biz gelmeden önce, Türkiye'de 15 sene önce, acaba evlerde buzdolabı mı bulunuyordu, teessüf ederim” diyor.

“Cenaze yıkayacak imam yoktu” diyor.

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Ve dün…

“Apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk” dedi.

“Cami yoktu” dedi iyi mi.

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2003'ten önce dünyaya gelenler gerizekalı olmadığına göre, mutlaka doğru söylüyordur değil mi?

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İyi ki 2003'ten önce doğmamışız.

Yaşanmaz ülkeymiş yani.

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