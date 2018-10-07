AKP'li meclis üyesi, FETÖ'yü böyle savundu!

Bahadır meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Kardeşlerimize, bebeklere, bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkan FETÖ değil, DHKP-C ve PKK’dir” dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Maltepe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü ekim ayı Belediye Meclis toplantısına AKP’li meclis üyelerinin ifadeleri dikkat çekti.

AKP’li meclis üyesi Serkan Bahadır, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Adliyede kimin terörist olduğu netleşti. FETÖ değil, DHKP-C ve MLKP’dir. Kardeşlerimize, bebeklere, bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkanlar FETÖ değil, DHKP-C, MLKP ve PKK’dir” dedi.

CHP’li meclis üyeleri ise “Maltepe Belediye Meclisi kürsüsünden FETÖ’yü savunamazsınız. 15 Temmuzda FETÖ demokrasiyi savunmak için sokağa çıkan halkın üzerine kurşunlar yağdırdı. Terör örgütleri arasında ayrım yapılamaz” diyerek, Bahadır’ın açıklamasına tepki gösterdi.

Bahadır, gelen yoğun tepkiler üzerine bu sefer de kürsüden CHP’li meclis üyelerini tehdit etti. Bahadır, “Bu devlete karşı gelen belediye başkanlarına, bürokratlara gerekeni yaptık. Sizler için de gerekeni yaparız. Biz dediğimiz yaparız” sözleriyle tehditler savurdu.