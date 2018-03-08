CHP Gençlik Kolları eski MYK üyesi İlhan Kat, referandum çalışmaları sırasında uğradığı saldırıyla ilgili hakim karşısında çıktı. CHP'li Kat'la beraber saldırıya uğrayan Behçet Akdulum, Mustafa Kemal Kömürcü ve Alaattin Yollu da savunma yaptı.

Mahkeme, yapılan savunmaların ardından ileri bir tarihe ertelendi. Gençlerin davasına çok sayı da CHP'li de gelerek destek verdi.



CHP'li İlhan Kat, davaya ilişkin duruşma sonrası şu açıklamayı yaptı:



"Referandum öncesi 15 Nisan günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kızılay meydanında gerçekleştirdiği propaganda çalışmalarının son etkinliği sonrası gençlik kollarında görev alan arkadaşlarımız ile beraber dinlenmek ve seçim gününe motive olmak için Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelmiştik. Bu kadar iyi niyetli ve samimi bir ortamda otururken aniden üzerimize daha önce planlı bir şekilde organize olmuş gruplar dört bir yandan silah sıkarak satır ve sopalarla saldırı gerçekleştirdiler.

Bu saldırı sonucunda kendimizi her ne kadar korumaya çalışmış olsak da kadın arkadaşlarımızın daha çok zarar görmemesi için kendimizi bu faşist güruha karşı siper ettik. Bunun neticesinde ciddi şekilde kesici aletlerle yaralanan arkadaşlarımız oldu.



O dönemin CHP Gençlik Kolları MYK'sı olup bu saldırıyı birebir yaşamış bir yurttaş olarak, Ülkemizdeki tüm HAYIR bileşenleri bu kanlı saldırının hedefi olmuştur.Bu saldırı ülkemizin aydınlık geleceğine ve insanlık onuruna karşı işlenmiş bir suçtur.

Bu durumun bilincinde olan biz gençler Ülkemizi bu kaos ortamına sürükleyen ve buradan beslenen karanlık güçlere karşı her daim inandığımız bu insani değerler için mücadele edeceğiz. Bugün yargı önüne çıktığımız bu haklı ve onurlu mücadelemizde Adalet sağlanana kadar davamızın peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız!"