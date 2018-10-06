AKP: Erdoğan talimatı verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik kamptaki çalışmalar konusunda basına bilgilendirmede bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"AK Partili olmak, aday adaylarının tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Mahir Ünal Bey, çeşitli kampanyalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti'nin kampanya hafızası konusunda bilgiler verildi. Naci Bostancı, TBMM'deki değerlendirmeler konusunda bilgi vermiştir. AK Parti yeni dönemde çok büyük misyon üstlenmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişler Bakanı Çavuşoğlu tarafından güvenlik konusunda sunum yapılmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunun üzerinde bizzat duruldu. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu oturuma bizzat başkanlık etti. Yarın da sunumlar olacak. Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak."

Erdoğan damadını böyle çiğnedi: Hiç gerek yok!

SORU - CEVAP

McKinsey konusu- "Sayın Erdoğan, McKinsey ile ilgili danışmanlık konusunun sona erdirilmesi konusunda bakanlara talimat verdiğini açıkladı. Bu hassasiyetin bundan sonra da gösterilmesi için talimat vermiştir."

'Bedelini Albayrak ödesin'

Kayıp Suudi gazeteci - Bu konuda hassasız. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu araştırıyor. Olay duyulduğu andan itibaren ilgi düzeyimiz en üst seviyedeydi.

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