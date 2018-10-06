AKP'li eski vekil: Kabataş'taki başörtülü bacınız yalan...

Hüda Kaya'nın polis tarafından ittirildiği videoyu kişisel Twitter adresinden paylaşan Bekaroğlu, "Bu rezalettir; bunu ne Kenan Evren’in polisleri yapabildi ne de 28 Şubatçıların... Milletvekiline yönelen bu saldırı TBMM’ye ve demokrasiye yapılmıştır" yorumunda bulunurken; Ünsal da şunları söyledi:

"Kabataş’taki başörtülü bacınız YALAN ama polis tarafından şiddete uğrayan başörtülü kadın vekil GERÇEK! Bu polis görevinden alınmazsa faili ona güvence sağlayanlarda arayalım!"

HDP Milletvekili Kaya, 700. haftadan bu yana polis tarafından engellenen Cumartesi Anneleri'ne destek için İHD binasının önüne gitmiş ve burada bir polis memuru tarafından iteklenmişti. Polisle Hüda Kaya'nın arasına girerek duruma müdahale etmeye çalışan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de güvenlik görevlilieri tarafından uzaklaştırılmıştı.