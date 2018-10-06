"TİP yeniden Meclis'e dönmeli"

24 Haziran seçimlerinde HDP ile gerçekleştirilen ittifak sonucu milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay Kurucu Meclisi’nde yer aldıkları Türkiye İşçi Partisi’ne katıldıklarını duyurdu.

24 Haziran seçimlerinde HDP ile gerçekleştirilen ittifak sonucu milletvekili seçilen Erkan Baş ve Barış Atay Kurucu Meclisi’nde yer aldıkları Türkiye İşçi Partisi’ne katıldıklarını duyurdular.

Erkan Baş, Barış Atay ve HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, bunun bir “ayrılık” olarak tanımlanmaması gerektiğini, bugüne kadar gösterilen karşılıklı dayanışmanın Türkiye İşçi Partisi’nin resmi kuruluşunun tamamlanmasıyla bugünden itibaren başka bir biçimde, yeni koşullara uygun yol arkadaşlığıyla süreceğini belirttiler.

Basın açıklamasına başlarken açılış konuşmasını Erkan Baş yaptı. Erkan Baş'ın ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Barış Atay ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli söz aldı.

24 Haziran öncesi ve sonrasındaki süreçte Türkiye İşçi Partisi’ndeki kurucu görevlerinde kendilerini daima destekleyen, yoldaşlık hukukunu gözeten, yeri geldiğinde eleştirilere göğüs geren HDP yetkililerine teşekkür eden Baş, halklar arasında düşmanlık yaratacak her türlü girişimin karşısında durduklarını, TİP ile HDP arasındaki dostluğun süreceğini, sokakta ve mecliste faşizme karşı omuz omuza vereceklerini ve ülkenin Saray Rejimi’nden kurtuluşunun Türk ve Kürt emekçilerinin, ilericilerinin ortak mücadelesiyle mümkün olacağını ifade etti.

TİP MECLİS'TE...

TİP Merkez Komitesi imzalı açıklamayı okuyan Hatay milletvekili Barış Atay, bugün işçi sınıfının içinde bulunduğu ağır koşulların altını çizerek sınıfın partisini kurmanın kendileri için bir görev olduğunu, yedi ay önce “Gel Kardeşim” çağrısıyla işçiler, emekçiler, aydınlar, gençler ve kadınlarla birlikte bir araya gelerek omuz omuza verdiklerini ve işçilerin, emekçilerin partisini kurma görevini yerine getirmek için çok çalıştıklarını ve sonunda amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

Yoğun emek, özveri ve yaratıcılık gerektiren bu sürecin sonunda Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşunu tamamladığı vurgulanan açıklamada, iki milletvekilinin işçi sınıfının sözünü yükseltmek için, Saray Rejimi ve sermaye egemenliğine karşı mücadeleyi Türkiye İşçi Partisi üyeleri olarak sürdürecekleri ilan edildi.

HDP: BAŞARILAR DİLİYORUZ

HDP eş genel başkanı ve İstanbul milletvekili Pervin Buldan ise sözlerine, örgütsel mücadelede birliktelik ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulan HDP’nin bugün farklı bir deneyim ve aşamadan geçmesinden dolayı heyecanlı olduklarını belirterek başladı. Partisi adına yaptığı açıklamada Buldan, iktidar ve çıkar çevrelerinin her türlü ilkesiz ittifaklarına karşılık HDP’nin Türkiye’yi özgürleştirmek isteyen geniş kesimlerle eşitler arası siyaset yapabilme deneyimine tanıklık etmesinin öneminin altını çizdi.

TİP Kurucu Meclis üyeleri Erkan Baş ve Barış Atay’ın milletvekili adaylığıyla başlayan sürecin karşılıklı birbirini bilgilendirmeye dayalı ve yapılan ittifakın ilkelerine uygun biçimde yürüdüğünü, HDP milletvekili olarak seçilen Erkan Baş ve Barış Atay’ın, seçimlerden sonra da devam eden Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluş çalışmalarında yer alacakları ve resmi düzeyde partileri kurulduktan sonra ise kendi partilerinin temsilini yerine getirmeye devam edecekleri konusunda karşılıklı uzlaşı sağlandığını belirtti.

Son olarak Buldan, TİP’in yeniden mecliste temsil edilmesini önemsediklerini ve bundan sonra da TİP’in yeniden yaşatılması, gelişmesi ve Türkiye halkları için güçlü bir mücadele mevzisi olması için HDP’nin elinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirerek TİP’e geçen Erkan Baş ve Barış Atay’a başarılar diledi.